ساحل العاج تأمل بغزو السوق الأميركية بالكاجو

عاملات في أحد المصانع المخصصة لمعالجة الكاجو في بواكي في ساحل العاج. (أ ف ب)

تسعى ساحل العاج، أكبر منتج للكاجو في العالم، إلى معالجة نسبة أكبر من محصولها لبيعه في السوق الأميركية الضخمة من خلال زيادة قدرتها على الطحن والتقشير خمس مرات بحلول العام 2025.

وقال أداما كوليبالي، مدير مجلس القطن والكاجو لوكالة فرانس برس، إن المنتجين يهدفون إلى مضاعفة المعدل السنوي الحالي، البالغ 10 في المئة بحلول العام 2025. وهذا العام وحده، يفترض أن تزيد قدرة البلاد بمقدار 100 ألف طن، وفق «فرانس برس».

«التجارة الثلاثية»

لكن معالجة المزيد من الكاجو محليا سيعني الابتعاد عن وجهات التصدير التقليدية، والتي تشهد حاليا إرسال معظم هذه المكسرات الخام إلى فيتنام والهند.

وحتى الآن، تركت «التجارة الثلاثية» عملية طحن الكاجو وتقشيره للعمال هناك قبل شحن المكسرات إلى الولايات المتحدة «بسعر باهظ»، كما قال لوسيني كوني رئيس شركة «أيفوري كاشيو» الأميركية المتخصصة في تجارة الكاجو وإصدار شهادات الأصالة.

وأضاف رجل الأعمال المقيم في ميريلاند: «تبلغ قيمة السوق الأميركية 40 في المئة من السوق العالمية، لكنها تمثل 1% فقط من واردات المكسرات الإيفوارية». وتعتبر آفاق الأعمال واعدة إذا تمكنت الدولة من تنفيذ كل الخطوات كما يجب.

وقال بوب باور رئيس اتحاد الصناعات الغذائية: «لا داعي للقلق بشأن سوق الكاجو في الولايات المتحدة. نحن نحبه. كاجو ساحل العاج هو الأفضل»، وتعهد أن «تساعد» المجموعة المنتجين.

السلامة أولا

وبعد زيارة استمرت أسبوعا مع مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين لمصانع معالجة الكاجو في شمال ساحل العاج ووسطه، أبرمت شركة أيفوري كاشيوز اتفاقا مع مجلس القطن والكاجو لإدخال هذه مكسرات البلاد إلى الولايات المتحدة وأسواق عالمية أخرى.

أما الأولوية القصوى فهي جعل المعالجة المحلية تتماشى مع المعايير الأميركية والدولية بشأن سلامة الأغذية. وقال كوني: «ما زالت شهادة الأصالة ضرورية للوصول إلى السوق الأميركية. بمجرد منحك حق الوصول إلى تلك السوق، يمكنك البيع لأي شخص، لأنه لا يوجد معيار دولي آخر يطابقها».

الدفعة الأولى

سيتم اعتماد الدفعة الأولى المكونة من 15 وحدة معالجة بموجب القانون الأميركي لتحديث سلامة الأغذية. وسيمنح الموظفون أسبوعين من التدريب على يد خبراء أميركيين بشأن قواعد استيراد الكاجو ومتطلباته.

ويعتقد كوليبالي أن لدى البلاد فرصة لأن تصبح «أكبر منتج للكاجو الخام بين أكثر الدول إنتاجا»، ويأمل بأن تسمح تحسينات سلامة الغذاء بالحصول على شهادة أصالة لمكسرات ساحل العاج بنسبة 100 في المئة.

«ذهب رمادي»

وتستخدم نواة الكاجو على نطاق واسع في الطبخ ومستحضرات التجميل فيما تستخرج المادة الصمغية من قشرتها لاستخدامات صناعية مختلفة. كذلك، تحتوي قشرة الكاجو على سائل يستخدم في أنظمة فرملة الطائرات ما أكسبه لقب «الذهب الرمادي».

ويتوقع خلال هذا الموسم أن يبيع 250 ألف منتج في ساحل العاج منظمين في حوالى 20 تعاونية، 900 ألف طن من المكسرات الخام.

ويعزو اللاعبون في الصناعة أعلى إنتاج في خمس سنوات إلى المشترين، الذين يدعمون الأسعار الثابتة المدفوعة للمزارعين. لكن رغم ارتفاع الإنتاج، شهدت الأسعار انخفاضا بسبب فيروس كورونا، كما قال كوليبالي.

نصف محصول الكاجو

وفي المجموع، توفر أفريقيا أكثر من نصف محصول الكاجو في العالم، لكنها تعالج 10% فقط منه.

وبالتالي، تحتفظ الدول المنتجة «بنسبة صغيرة من قيمة الكاجو التي اكتسبها خلال عملية انتقاله من المزرعة إلى المتجر»، كما قالت المسؤولة التجارية في الأمم المتحدة ميهو شيروتوري الشهر الماضي. وأضافت أن «المزارعين والمصدرين والعمال الأفارقة يهدرون فرصا ثمينة».