أمين عام «أوبك»: انخفاضات جديدة في مخزونات النفط الأشهر المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 08:55 مساء
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو اليوم، إن «أوبك» وحلفاءها يتوقعون مزيدا من الانخفاض في مخزونات النفط في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود المنتجين لدعم السوق.

وأضاف باركيندو خلال مشاركته عبر الإنترنت في قمة للنفط، أن مخزونات النفط في دول العالم المتقدمة تراجعت 6.9 مليون برميل في أبريل 2021، أي بانخفاض 160 مليون برميل عن نفس الفترة قبل عام، وهو ما يعد أول إعلان لهذا الرقم، وفق وكالة «رويترز». وتوقع أن يحدث ↔المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة».

وفي أبريل 2021، قررت أوبك وحلفاؤها، وهو ما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، إعادة 2.1 مليون برميل يوميا للسوق بداية من مايو وحتى يوليو من هذا العام. وتقيد المنتجون بهذا القرار في اجتماع الأسبوع الماضي مما دفع أسعار الخام للصعود.

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وقال باركيندو «استمر رد فعل السوق الإيجابي على القرارات التي اتخذناها، بما في ذلك تعديل مستويات الإنتاج بالزيادة بداية من مايو هذا العام». وأشار إلى أن حملات التطعيم و"التحفيز المالي الضخم" ساهما في التوقعات المتفائلة،

لكنه أضاف أن التباين في إتاحة اللقاح عالميا ومعدل التضخم المرتفع واستمرار تفشي كوفيد-19 يمثل مخاطر مستمرة على الطلب على الخام.

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