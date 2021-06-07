السلطات الفرنسية تفرض غرامة على «غوغل» بقيمة 220 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 11:31 صباحا
شعار شركة الإنترنت الأميركية العملاقة

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، اليوم الإثنين، غرامة على شركة «غوغل» بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار)، لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.

ولم تعترض «غوغل» على العقوبة التي تمثل جزءا من تسوية جرى التوصل إليها بعد شكوى رفعتها عليها ثلاث مجموعات إعلامية، هي: «نيوز كورب» وجريدة «لوفيغارو» الفرنسية ومجموعة «روسيل» البلجيكية، بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت، وفق وكالة «فرانس برس».

وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

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