وزير الاقتصاد الفرنسي يتوقع «معركة صعبة» مع الصين حول الضريبة العالمية على الشركات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 05:29 مساء
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير. (أ ف ب)

قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، الأحد، إنه يتوقع «معركة صعبة» داخل مجموعة العشرين لإقناع «القوى الكبرى الأخرى» مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة السبع السبت.

وأضاف في مقابلة مع راديو «أوروبا 1» وتلفزيون «سي نيوز» وصحيفة «ليزيكو»، أن «الخطوة التالية هو (اجتماع) مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (سوف يجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين»، وفق «فرانس برس».

معركة صعبة
وتابع: «دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية».

وكان وزراء مال مجموعة السبع (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) قد اتفقوا، السبت، بشأن ضريبة على الشركات العالمية بنسبة «15 بالمئة على الأقل»، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات المتعددة الجنسيات، خاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.

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وقد شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغير الموقف الأميركي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة. كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما.

عائدات ضريبية
وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي، الأحد، أن «تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة، ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية، وهذا ما سيجعلها فعالة». وقدر برونو لومير أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا «أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية» المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي «ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو» سنويا.

أما في ما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، فإن «القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر على عدد كبير جدا من الشركات. نتحدث عن عشرات من المليارات من اليورو على المستوى الأوروبي ومليارات من اليورو على المستوى الفرنسي».

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