«الفاو»: ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر والحبوب

محصول القمح. (الإنترنت)

سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار الغذاء أسرع زيادة شهرية للغذاء في شهر مايو، ليصل إلى أعلى قيمة له منذ سبتمبر 2011، حتى مع اقتراب الإنتاج العالمي للحبوب من مستوى قياسي جديد.

وأشار بيان صدر عن المنظمة الأممية، التي تتخذ روما مقر لها، إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر والحبوب أدى إلى ارتفاع المؤشر إلى أعلى قيمة له منذ عقد من الزمن، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

انخفاض أسعار القمح

ويراقب مؤشر (الفاو» التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، مثل الحبوب واللحوم والزيوت والأرز والألبان. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة في مايو، بارتفاع بنسبة 4.8% عن مستواه في أبريل، و39.7% عن مستواه في مايو 2020.

ويتتبع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، مثل الحبوب واللحوم والزيوت والأرز والألبان، وبحسب المؤشر: ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 6% من أبريل، مدفوعة بأسعار الذرة العالمية التي تجاوزت 89.9% في المتوسط من قيمتها قبل عام.

أظهرت أسعار القمح العالمية انخفاضا في أواخر الشهر، لكنها ارتفعت في المتوسط بنسبة 6.8% في مايو مقارنة بمستويات شهر أبريل، في حين ظلت أسعار الأرز الدولية ثابتة. وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.8%.

ارتفاع أسعار السكر

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 6.8% من أبريل. وارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 2.2% من أبريل، مع ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم بسبب تسارع وتيرة مشتريات الواردات من الصين.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 في المائة في الشهر، بمتوسط 28 في المائة فوق مستواه قبل عام.

في الوقت نفسه، عرض موجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها -صدر اليوم أيضا- أول توقعات للمنظمة عن الإنتاج العالمي من الحبوب للعام 2021، والذي يبلغ حاليا 2.821 مليون طن، وهو مستوى قياسي جديد بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة بالعام 2020، وذلك بفعل ارتفاع سنوي بنسبة 3.7% في إنتاج الذرة.

وحسب المنظمة، فإنه من المتوقع أن يتسع نطاق الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2020/2021 بنسبة 1.7 في المائة وأن يرتفع إجمالي استهلاك الحبوب بالتوازي مع النمو السكاني العالمي.