فرنسا تعتبر الاتفاق حول الضريبة على أرباح الشركات «خطوة تاريخية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 03:50 مساء
وزيرا المال البريطاني ريشي سوناك والفرنسي برونو لومير أثناء لقائهما. (أ ف ب)

اعتبر وزير المال الفرنسي برونو لومير، السبت، أن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع القاضي بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات هو «خطوة تاريخية» في «المعركة» ضد «التهرب الضريبي وتحسينه».

وعن نسبة «15%» التي اتفق عليها وزراء مال مجموعة السبع في لندن، أكد الوزير في فيديو بثه على «تويتر» «أنها نقطة انطلاق وسنسعى في الأشهر المقبلة لضمان رفع معدل الضريبة هذا إلى أعلى ما يمكن»، مضيفا: «المعركة ستتواصل في مجموعة العشرين وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لكن الخطوة التي تم اتخاذها هنا في لندن، في إطار مجموعة السبع، هي خطوة تاريخية يجب أن تجعلنا، نحن الفرنسيين جميعا، فخورين»، وفق «فرانس برس».

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