ارتفاع توقعات النمو لإيطاليا في 2021 مع تراجع تداعيات «كوفيد-19»

سياح في البندقية في 3 يونيو 2021, (أ ف ب)

رفعت وكالة الإحصاء في إيطاليا توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، مشيرة إلى انتعاش أسرع من المتوقع من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتوقعت وكالة إيستات نموا بنسبة 4.6% في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو العام 2021، مقارنة بتوقعات بنسبة نمو 4% في ديسمبر الماضي، و4.4% في 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

من جانبها توقعت الحكومة نموا بنسبة 4.5% في 2021 و4.8% في 2022.

وسجل اقتصاد البلاد نموا طفيفا في الفصل الأول، وفق ما أعلنت الوكالة الثلاثاء، بعكس توقعات سابقة أشارت إلى تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت الوكالة الجمعة إنها تتوقع تزايد النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الطلب الداخلي، حتى 2022.

وأوردت أن خطة الانتعاش الحكومية البالغة 222 مليار يورو لمرحلة ما بعد الفيروس، والممولة في غالبيتها من قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي «ينبغي أن توفر حافزا أقوى».

كانت إيطاليا أول دولة أوروبية يضربها الوباء، ولا تزال الأكثر تضررا به من الناحيتين الصحية والاقتصادية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 8.9% العام الماضي.

غير أن معدلات الإصابة بالفيروس تتراجع وحملة التلقيح تتواصل ما أدى إلى رفع العديد من قيود الحد من الوباء.