استقرار سعر النفط بعد زيادة حادة

منصة نفط في خليج المكسيك. (أرشيفية: الإنترنت)

لم يطرأ على أسعار النفط تغير يذكر، اليوم الخميس، بعد مكاسب قوية في الجلستين السابقتين بفضل توقعات لارتفاع الطلب على الوقود في وقت لاحق من العام، بينما حافظ المنتجون الرئيسيون على خطتهم بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 09.52 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.17% إلى 71.47 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019 عند 71.99 دولار. وارتفع الخام القياسي العالمي 1.6% أمس الأربعاء، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.12% لى 68.91 دولار. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 69.40 دولار، الأعلى منذ أكتوبر 2018، بعدما زادت 1.5% في الجلسة السابقة.

ويتفق مصدرون للتوقعات بالسوق، ومنهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار مجموعة «أوبك+»، على أن طلب النفط سيفوق المعروض في النصف الثاني من 2021. وتُظهر بيانات «أوبك+» أن الطلب على النفط سيبلغ بحلول نهاية العام 99.8 مليون برميل يوميا مقابل معروض 97.5 مليون برميل يوميا.

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ومن المتوقع أن تكون عودة التوازن تلك بقيادة انتعاش للطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، وأيضا في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وبريطانيا مع خروجها من جولة إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة «موسم القيادة في الولايات المتحدة فترة تشهد استهلاكا أعلى من المعتاد للوقود. تجاوزت حركة المرور في المملكة المتحدة الآن مستويات ما قبل الجائحة.. نشهد تعافيا مستمرا للطلب على النفط بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا والصين».

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مصدران بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الأربعاء. واتفقت أوبك+ يوم الثلاثاء على المضي في خطط تخفيف قيود الإمداد حتى نهاية يوليو.

استمر اجتماعها 20 دقيقة، وهو الأسرع في تاريخ المجموعة، ما يشير إلى امتثال قوي بين الأعضاء وقناعة بأن الطلب سيتعافى بمجرد ظهور مؤشرات على انحسار الجائحة. وأدى بطء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أيضا إلى خفض التوقعات حيال عودة إمدادات النفط الإيرانية للسوق هذا العام.