شركات النفط تتجه بـبطء نحو الطاقة النظيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 10:10 صباحا
توربينات الرياح في حقل قرب إلدورادو في تكساس، 16 أبريل 2021، (ا ف ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حول استثمارات الطاقة في العالم، أن استثمارات كبرى شركات النفط والغاز تبدأ في «التنويع ببطء» نحو الطاقة النظيفة، خاصة في أوروبا.

في العام الماضي، خصص 1% فقط من إنفاق شركات النفط والغاز على استثمارات الطاقة النظيفة، لكن النسبة قد ترتفع إلى 4% هذه السنة، وإلى أكثر من 10% لدى بعض الشركات الأوروبية الكبرى، بحسب أحدث بيانات لوكالة الطاقة الدولية أصدرتها، في تقرير الأربعاء، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وبدأ قطاع النفط في التنويع نحو الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خصوصا، وتقدمت الشركات الأوروبية مثل «بريتش بتروليوم» و«شل» و«توتال» في ذلك على منافسيها الأميركيين.

كما توقعت الوكالة أن تزداد الاستثمارات في تنقيب وإنتاج النفط والغاز بنحو 10% هذا العام، لكنها تظل عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة.

بشكل عام، اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، أن الاستثمار في الطاقة في جميع أنحاء العالم يجب أن يزيد بنسبة 10% هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يزيل معظم آثار الانخفاض الناجم عن فيروس كورونا المستجد العام الماضي.

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