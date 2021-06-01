أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها في عامين

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

اتفق منتجو النفط في أوبك+ اليوم الثلاثاء، على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لتخفيضات المعروض النفطي حتى نهاية يوليو، في مسعى للموازنة بين توقعات لتعافي الطلب وبين زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها - في إطار مجموعة أوبك+ - قررت في أبريل الماضي إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند، وفق وكالة رويترز.

ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭30‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬% منذ بداية العام، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.

وبلغ سعر خام برنت 71 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، متحدثا بعد مؤتمر أوبك+، إنه يلحظ تعافيا جيدا للطلب في الولايات المتحدة والصين.

وعُقدت اجتماعات أوبك+ عبر الإنترنت في معظم الشهور بعد أن حالت الجائحة دون الاجتماعات المباشرة المعتادة في فيينا.

وأبلغ الأمير عبدالعزيز مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت «توزيع اللقاحات اكتسب زخما مع إعطاء نحو 1.8 مليار جرعة لقاح في أنحاء العالم.. هذا لن يفضي سوى لمزيد من إعادة التوازن في سوق النفط العالمية».

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركندو، إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات متى توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية في مقابل تخفيف العقوبات النفطية.

وأضاف، في بيان: «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».

وتستطيع إيران زيادة الإنتاج والصادرات بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، في حال رفع العقوبات رفعا كاملا.

وما زالت أوبك+ تتوقع أن يقفز الطلب على النفط ستة ملايين برميل يوميا في 2021 - بما يعادل ستة بالمئة من الاستهلاك العالمي - مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭19‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

كانت أوبك+ خفضت الإنتاج بمقدار قياسي بلغ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭9.7‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب. واعتبارا من يوليو، ستتقلص تحفيضات أوبك+ إلى ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭5.8‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا.

ولم تبحث أوبك+ يوم الثلاثاء مستويات الإنتاج لما بعد أغسطس، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر. وتعقد المجموعة اجتماعها المقبل في أول يوليو.