3.6 % ارتفاعا في الأسعار بأميركا خلال أبريل

مواطنون يعبرون ساحة هيرالد في نيويورك، 8 يناير 2021. (أ ف ب)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في شهر أبريل، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، في وقت تستعيد الأسعار عافيتها بعد تعطل الأنشطة التجارية بسبب وباء «كوفيد-19»، وفق بيانات حكومية.

وارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأكبر الذي سجلته وزارة التجارة منذ سبتمبر 2008. ويأتي في وقت يناقش خبراء الاقتصاد ما إذ كانت الحوافز الحكومية وسياسات البنك الاحتياطي الفدرالي المتساهلة ستتسبب في تضخم أكبر اقتصادات العالم، حسب وكالة «فرانس برس».

وارتفع الإنفاق في أبريل بنسبة 0.5% مقارنة بمارس، فيما وجه المستهلكون أموالهم إلى الحانات والمطاعم والأنشطة الترفيهية الخارجية، وفق البيانات، رغم تراجع المداخيل بنسبة 13.1% مع تلاشي مفاعيل الحوافز الحكومية وإعانات البطالة.

وتخطى الإنفاق توقعات خبراء الاقتصاد لكنه ظل أقل من الارتفاع المسجل في مارس والبالغ 4.7%. لكن غريغوري داكو من مركز أكسفورد إيكونوميكس قال إن مزيدا من المكاسب ستسجل في الأشهر القادمة.

وقال في تحليل إن «العائلات تحب الإنفاق، ولديها السبل لذلك وأسباب صحية أقل تحول دون ذلك»، وأشار إلى معدل الادخار الشخصي الذي تراجع وصولا إلى 14.9% مقارنة بـ27.7% في الشهر السابق، وأوضح أن المدخرات البالغة 2.81 تريليون دولار تعني أن «الأوضاع المالية للعائلات لا تزال جيدة جدا».

وأظهرت البيانات أن المستهلكين أنفقوا 112.6 مليار دولار في القطاع الخاص، وخصوصا تلك التي منيت بأكبر الضربات من جراء القيود التي فرضت على الأنشطة التجارية بهدف الحد من الفيروس.

ويمكن لنسبة تضخم مرتفعة أن تزعزع خطط الرئيس جو بايدن، والتزامات الاحتياطي الفدرالي في إبقاء فائدة الإقراض متدنية لفترة أطول، بهدف مساعدة الاقتصاد في الوصول إلى أقصى حد من التوظيفات.

وكثيرا ما سعى مسؤولو البنك المركزي لطمأنة الأميركيين من أن ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة سيكون موقتا، في وقت يستعيد الاقتصاد عافيته بعد التراجع الكبير قبل عام، وبأن التضخم سينخفض العام القادم وصولا إلى هدف 2% الذي حدده البنك.