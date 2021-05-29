ارتفاع العجز في الميزانية الفرنسية إلى 220 مليار يورو في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 03:31 مساء
لقطة للعاصمة الفرنسية تظهر برج إيفل ونهر السين، 12 أبريل 2020. (أ ف ب)

قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوب لوكالة «فرانس برس» السبت، إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى «نحو 220 مليار يورو» في 2021، مقابل 173.3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.

وقال وزير الحسابات العامة إن هذا الارتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية هو «نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه».

وستعرض الحكومة، الأربعاء، مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو، ستستخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي، والمساعدات المحددة للشركات، التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع جريدة «ليزيكو» الخميس.

ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقا للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0.1%، في حين تقديرات أولية أفادت عن نمو بنسبة 0.4%.

ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديرا جديدا للعجز العام، الذي يشمل عجز الضمان الاجتماعي والمجتمعات.

والعجز العام المتوقع حتى الآن يقدر بـ9%، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ «مهما كانت الكلفة» الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء «كوفيد-19» لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف.

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