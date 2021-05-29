إيطاليا: 1.3 مليون مواطن يفقدون وظائفهم نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 02:05 مساء
طابور من الباحثين عن عمل في إيطاليا. (الإنترنت)

توقع اتحاد الصناعيين الايطاليين خسارة أكثر من مليون مواطن إيطالي وظائفهم، بنهاية العام الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية جراء جائحة فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية. 

وأشار التقرير إلى أن فقدان الوظائف سيشمل «جميع الشركات الإيطالية، سواء الصغيرة والمتوسطة، وحتى الشركات الكبيرة».

ووفقا للتقرير فإن الفترة بين ديسمبر 2019 ونهاية العام 2021، سيفقد نحو 1.3 مليون مواطن وظائفهم، أي ما يعادل 8.2% من إجمالي 16 مليون موظف جراء حالة الطوارئ الصحية، معظمهم يعملون في قطاع الخدمات.

وفي تفاصيل التقرير فإنه على المستوى الإقليمي تظهر التقديرات أن أعلى الخسائر في الوظائف ستطال مقاطعات الشمال الغربي (399 ألف عامل -7.8%)، مقارنة بالشمال الشرقي (322 ألف عامل، -8.2%).

وحذر التقرير من أن الناحية النسبية ستكون الآثار الأكبر على العاملين جنوبي ووسط البلاد، الأقل نموا وبمعدلات بطالة أكبر أصلا، مقارنة بالشمال، حيث سيفقد الجنوب 320 ألف وظيفة (-8.4%) والوسط 289 ألف وظيفة (-8.9%).

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