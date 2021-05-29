ارتفاع أسعار النفط 5%.. وقفزة لخام برنت

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

أنهت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة بأكثر من 5%، مع صعود خام القياس العالمي برنت أمس الجمعة ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات عن طهران.

وارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، وهو أعلى إقفال له منذ مايو 2019، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79% ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام 2021، بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا.