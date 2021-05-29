ارتفاع أسعار النفط 5%.. وقفزة لخام برنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 09:09 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

أنهت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة بأكثر من 5%، مع صعود خام القياس العالمي برنت أمس الجمعة ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات عن طهران.

وارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، وهو أعلى إقفال له منذ مايو 2019، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79% ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام 2021، بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
رياضة عالمية
آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3,5 مليون وفاة
دولى
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (20- 27 مايو 2021)
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)