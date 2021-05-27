«إياتا» تصدر توقعات إيجابية لقطاع الطيران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 06:07 مساء
صورة من الأرشيف لطائرات شركة لوفتهانزا الألمانية في مطار ميونيخ، 25 يونيو 2020. (أ ف ب)

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الأربعاء، عودة عدد المسافرين في العالم اعتبارا من العام 2023 إلى مستوى العام 2019 قبل أزمة وباء كوفيد-19، التي أدت إلى انهيار أعداد الركاب.

وبحسب توقعات المنظمة فإن عدد الركاب الذين تنقلوا في العالم هذه السنة يفترض أن يشكل 52% من عددهم ما قبل الأزمة، وأن يرتفع إلى 88% العام 2022.

ومن المرتقب أن يعود في 2023 إلى مستوى العام 2019 (105%)، وأن يبلغ 5,6 مليار راكب في نهاية العقد بفضل نمو سنوي يبلغ 3,9% بين 2025 و2030.

وبحسب توقعات «إياتا» فإن أزمة كوفيد-19 يتوقع أن تشكل خسارة سنتين إلى ثلاث سنوات من النمو على عقد.

سيكون التغير مختلفا بحسب مناطق العالم التي ستتقدمها آسيا-المحيط الهادئ (+5,4% من النمو السنوي المتوقع) وأفريقيا-الشرق الأوسط (+5%)، فيما ستسجل أوروبا الغربية ارتفاعا بنسبة 2,3% على سنة وأميركا الشمالية 1,5%.

استمرار نمو عدد الركاب وتدني الطلب
على المدى الطويل (2019-2039)، يرتقب أن يصل نمو عدد الركاب على المستوى العالمي إلى 3,2% على سنة، لكن الطلب الذي يعبر عنه هذه المرة عبر الإيرادات لكل كيلومتر سيكون أقل.

وقالت المنظمة: «هذا ناجم عن الثقل المتوقع للأسواق الداخلية مثل الصين؛ حيث عدد الركاب مرتفع والمسافات أقصر».

اعتبر المدير العام للمنظمة ويلي والش، أنه مع تقدم حملات التلقيح «سيرغب الناس في السفر» والاستفادة من رفع القيود عن حركة التنقل. وأضاف: «قطاع الطيران جاهز لكنني لا أرى أن الحكومات تتحرك بالسرعة الكافية» لتسهيل رفع هذه القيود.

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