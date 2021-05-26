استقرار أسعار النفط والخام الإيراني يلاحق الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 08:16 مساء
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

استقر النفط، اليوم الأربعاء، وجرى تداوله داخل نطاق ضيق، وسط تفاؤل حيال تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لكن احتمال عودة النفط الإيراني للأسواق يضغط على الأسعار. وارتفع خام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 68.79 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا، أي أقل من 0.1% إلى 66.08 دولار، حسب وكالة «رويترز»

وقال وارين باترسون، المحلل لدى «آي.إن.جي»: «يتحسن الطلب الفعلي في أوروبا والولايات المتحدة، إذ أن تباطؤ حالات كوفيد الجديدة يدعم نشاط التنقل». ساهم موسم الرحلات الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ورفع قيود فيروس كورونا في زيادةالطلب، ونتيجة لذلك انخفضت مخزونات الخام والوقود في الأسبوع الماضي حسب مصدرين استنادا لبيانات معهد البترول الأميركي.

ووفقا للمصادر، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت 439 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو. وتراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل ونواتج التقطير 5.1 مليون برميل.

ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي قد تقود لرفع العقوبات عن قطاع الطاقة بإيران وعودة النفط الإيراني للسوق. وعبر الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا رغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين حذر من أنه ما زالت هناك قضايا خطيرة لم تُحل.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للاتفاق على الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. وقال محللون إن طهران يمكنها ضخ إمدادات إضافية بما بين مليون ومليوني برميل يوميا للسوق في حالة التوصل لاتفاق ورفع العقوبات.

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