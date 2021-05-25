مؤسس «هواوي» يدعو موظفيه إلى التنويع في مواجهة العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 06:36 مساء
شعار شركة هواوي. (أ ف ب)

دعا مؤسس شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات موظفيه إلى تسريع استقلالية برمجيات المجموعة المستهدفة بعقوبات أميركية عرقلت مبيعاتها من الهواتف الذكية بشكل كبير لدرجة أنها أبعدتها عن المنصة العالمية لأكبر بائعي الهواتف.

وكانت «هواوي» في قلب المنافسة التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، واتهمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتجسس نيابة عن بكين دون تقديم أدلة دامغة، وفق «فرانس برس».

تراجع مبيعات «هواوي»
ووضعتها واشنطن في العام 2019 على قائمة سوداء مُنِعت بموجبها من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الأساسية لعملياتها الإنتاجية، خصوصا الرقائق الإلكترونية التي تعتبر ضرورية لهواتفها، ما أدى إلى تراجع مبيعات «هواوي».

- مبيعات «هواوي» تنخفض 16.5% في الربع الأول متأثرة بالعقوبات الأميركية
- مؤسس «هواوي» يدعو إدارة بايدن إلى «الانفتاح» على شركته

كما أزيلت البنية التحتية الخاصة لتقنية الجيل الخامس للانترنت (5 جي) أو تأخر إنشائها في عدد من الدول الغربية بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من بكين. وفي مذكرة داخلية لموظفيه اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، دعا مؤسس «هواوي» رن تشنغ فاي الموظفين في الشركة إلى تحول شامل لمجموعته وتسريع استقلالية البرمجيات.

نظام تشغيل جديد
وبالتالي: «لن يكون للولايات المتحدة سيطرة تذكر على تنميتنا المستقبلية»، كما كتب تشنغ فاي في هذه الوثيقة التي تجدد التصريحات التي أفاد بها الشهر الماضي. في الوقت نفسه، أعلنت «هواوي» الثلاثاء أن نظام التشغيل الداخلي الجديد الخاص بها، الذي أطلق عليه هارموني أو إس سيكون متاحا لكل هواتفها على مستوى العالم اعتبارا من 2 يونيو.

وبسبب العقوبات، تحظر تحديثات «أندرويد» التابعة لشركة غوغل الأميركية في هواتف «هواوي»، وبالتالي، اضطرت المجموعة الصينية لتطوير نظامها الخاص.

تراجع الإيرادات
وقال تشنغ فاي: «الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع» ووعد بتزويد هواتف «هواوي» بنظام تشغيل جديد «يتكيف مع العالم». وأعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة الشهر الماضي أن إيراداتها للربع الأول من العام تراجعت جراء العقوبات الأميركية عليها.

وقالت «هواوي» إنها حققت إيرادات في الربع الأول من العام بلغت 152.2 مليار يوان (23.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 16.5 في المئة على أساس سنوي، وعزت هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات المستهلكين نتيجة بيعها العلامة التجارية «أونور» لتحالف محلي أواخر العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالي: رئيس المجلس العسكري يجرد الرئيس ورئيس الوزراء من صلاحياتهما
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء