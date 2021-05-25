«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل

توقعت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية «غولدمان ساكس» صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الحالي، وفقا لوكالة «رويترز».

ولفتت «غولدمان ساكس» إلى أن المبررات لارتفاع أسعار النفط سببها «الارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصن من فيروس كوفيد-19 عبر حملات التلقيح الكبيرة مع مواجهة إمدادات نفطية لا تتسم بالمرونة».

وأشارت المؤسسة الاستثمارية إلى أن «افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو المقبل لا يمنع أسعار برنت من الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع»، وكانت أسعار النفط هبطت الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

وعوض الخام بعض تلك الخسائر أمس الإثنين، إذ ظهرت عقبة محتملة في مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015. وهي المساعي التي قد تضيف لإمدادات النفط. ومن المقرر استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

ورجحت «غولدمان ساكس» أن يكون تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة معادلا لأثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك أخيرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية، مشيرة إلى أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.