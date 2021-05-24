إقلاع طائرة «لوفتهانزا» من مينسك بعد تعليق الرحلة لساعات بسبب تهديد «إرهابي»

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران. (أ ف ب)

أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، الإثنين، إقلاع طائرتها من مينسك إلى فرانكفورت بعد تأخير بسبب تلقيها «إنذارا أمنيا».

وقال ناطق باسم الشركة عند الساعة 13.30 «ت غ» إن «الطائرة أقلعت قبل عشر دقائق»، مشيرا إلى انها تقل «جميع الركاب كما كان مقررا»، وفق «فرانس برس».

إنذار أمني

وكان الناطق باسم «لوفتهانزا» قال سابقا إن «السلطات المحلية تلقت إنذارا أمنيا» بالنسبة للرحلة «إل إتش 1487»، مضيفا: «نحن نتبع توجيهات السلطات المحلية التي تفتش الطائرة مجددا قبل إقلاعها وتقوم بعمليات التفتيش اللازمة للركاب».

وبعيد إصدار الشركة بيانها، أعلن مطار مينسك أن «كل الإجراءات اللازمة» لتفتيش الطائرة وركابها قد استكملت. وأضاف أن «المعلومات عن هجوم إرهابي التي وصلت عبر البريد الإلكتروني للمطار، لم يتم إثباتها».

وجاء الإنذار الأمني غداة قيام مينسك باعتراض طائرة تابعة لشركة «راين إير» كانت تقوم برحلة بين أثينا وفيلنيوس، فوق الأجواء البيلاروسية وإرغامها على الهبوط لاعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان بين ركابها.