السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه

إجراءات مشددة في المطارات السعودية لا تسمح بالسفر إلا لمن تلقوا تطعيمات كورونا (أرشيفية: إنترنت)

شددت السعودية الخناق على المترددين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فمنعتهم من الحج والسفر إلى الخارج أو دخول الجامعات ومراكز التسوق، في محاولة مثيرة للجدل لتوسيع رقعة التطعيم.

وفي وقت يرى خبراء الصحة أن معارضي التطعيم يهددون بتقويض الجهود العالمية للتغلب على الجائحة، تزيد الأنظمة الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، الضغوط على الذين يرفضون تناول اللقاح.

وتسابق المملكة البالغ عدد سكانها 34 مليون نسمة، الزمن، من أجل تسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في إطار سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تشكل حجر الأساس لبرنامج «رؤية 2030»، الهادف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، وفق وكالة «فرانس برس».

استياء من بعض الخطوات

وأثارت بعض الخطوات استياء، وبينها سماح المملكة فقط للحجاج الذين تلقوا اللقاح أو الذين تعافوا من فيروس «كورونا» خلال الأشهر الستة السابقة بأداء العمرة على مدار العام.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة السعودية، إنه من المتوقع اتخاذ خطوة مماثلة في موسم الحج السنوي المقبل.

وخلال مايو الحالي، سمح فقط للمواطنين المحصنين بالسفر إلى الخارج بعدما رفعت المملكة الحظر المفروض على الرحلات الخارجية الذي طُبق العام الماضي مع بداية انتشار الوباء.

وأعلنت الرياض، الأسبوع الماضي، أن التطعيم سيكون إلزاميا اعتبارا من الأول من أغسطس لدخول أي مؤسسات حكومية وخاصة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه، ولاستخدام وسائل النقل العام أيضا.

جاء ذلك بعد أيام فقط من إعلان السلطات أنه سيتم السماح فقط للعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تم تطعيمهم بالعودة إلى أماكن عملهم.

وسببت هذه القرارات ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي من المترددين أو الرافضين لتلقي اللقاح، حيث انتشر وسم «لا للتلقيح الإجباري» وعبارة «جسدي، اختياري، حريتي».

وكتب أحد مستخدمي تويتر: «لا يمكنني السفر، لا يمكنني العمل، لا يمكنني الذهاب إلى الأماكن العامة، لا يمكنني حتى شراء الطعام، لا يمكنني الدراسة!».

إجراءات قسرية

وتتناقض الإجراءات في السعودية مع الحوافز التي تقدمها دول ديمقراطية مثل الولايات المتحدة؛ حيث أفادت وسائل إعلام محلية بتقديم مكافآت نقدية وتذاكر لحضور مباريات رياضية وحتى مشروبات كحولية مجانية للتشجيع على التطعيم.

وقالت أستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا، مونيكا غاندي، لوكالة «فرانس برس»: «يمكن لنظام ملكي مثل المملكة العربية السعودية أن يفرض مثل هذه الإجراءات، ومن المرجح أن يكون ذلك فعالا في حث بعض الذين لا يريدون التطعيم على القيام بذلك، ومع ذلك، يمكن اعتبارها إجراءات قسرية».

دول الخليج تحذو حذو المملكة

وبدأت دول الخليج الأخرى، وبينها الإمارات والبحرين، تحذو حذو السعودية. فقد قررت إمارة دبي هذا الشهر عدم السماح للأشخاص غير المطعمين بحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية، بينما قيّدت البحرين دخول مراكز التسوق والمطاعم ودور السينما موقتا.

وفي قطر والكويت أطلق مواطنون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد التطعيمات الإلزامية.

إعادة تنظيم الأحداث البارزة

لكن يبدو أن السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عازمة على المضي قدمًا في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة تنظيم الأحداث البارزة التي تساعد على تلطيف صورتها كدولة محافظة للغاية.

وكانت محطة «إي إس بي إن» الرياضية أفادت في أبريل بأن السعودية قد تعرض دفع ما يزيد على 150 مليون دولار لتنظيم مواجهة بين الملاكمين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا هذا العام.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة أيضا قمة استثمارية أخرى على غرار قمة دافوس في أكتوبر المقبل، وأول سباق جائزة كبرى لرياضة الفورمولا واحد على أرضها في ديسمبر، وغيرها من الأنشطة الترفيهية والرياضية.