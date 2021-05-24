ارتفاع سعر خام السدرة الليبي 16.9% إلى 59.2 دولار في الربع الأول

خط واصل بين حقل الفيل النفطي ومجمع مليتة الصناعي، (أرشيفية: صفحة الحقل على فيسبوك)

أظهرت إحصاءات حديثة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ارتفاع متوسط السعر الفوري لخام السدرة الليبي بنسبة 16.9% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 59.2 دولار للبرميل، مقابل 50.6 دولار في الربع نفسه من العام 2020، وذلك بفارق 8.6 دولار.

وأشار التقرير الربع السنوي للمنظمة إلى أن متوسط السعر الفوري لسلة خامات «أوابك» زاد بقيمة 16 دولارا للبرميل ليبلغ 60 دولارا مقابل 51.5 دولار في الفترة نفسها.

في حين كان متوسط السعر الفوري لخام برنت القياسي العالمي قد وصل إلى 60.8 دولار للبرميل، مقابل 50.2 دولار، بارتفاع قيمته 16.7 دولار، وكذلك زاد متوسط سعر خام غرب تكساس من 46 دولارا للبرميل، مقابل 57.8 دولار.

وأرجع تقرير «أوابك» هذا التحسن فى أسعار النفط الخام، خلال الربع الأول من العام 2021، إلى استمرار التطورات الإيجابية في أساسيات سوق النفط، وأسواق العقود الآجلة الإيجابية.

فعلى جانب الطلب ارتفع استهلاك زيت التدفئة على خلفية الشتاء البارد في أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي، خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا وشمال آسيا، بالإضافة إلى تزايد الآمال بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وعلى جانب الإمدادات، جرى تقييد إمدادات النفط الخام العالمية، إذ واصلت دول «أوابك» إظهار مستويات توافق قوية مع تعديلات اتفاق خفض الإنتاج. وأجرت السعودية خفضا إضافيا وطوعيا على إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا على مدى شهري فبراير ومارس الماضيين.

بينما تعطلت الإمدادات الأميركية بشكل قياسي؛ بسبب موجة الطقس المتجمد غير المسبوقة، كما تعطلت تدفقات النفط الخام العالمية بشكل مؤقت؛ بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس؛ ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة بالقناة، وتلقت أسعار النفط الخام دعما من الانخفاض المستمر في المخزونات النفطية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لكن «أوابك» نوهت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار قد حدت منه قيود الإغلاق في أوروبا، لاحتواء موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتعثر جهود توزيع اللقاحات؛ بسبب أزمة الإمدادات الناجمة عن تأخير الشحنات، وارتفاع صادرات النفط الإيرانية رغم استمرار العقوبات الأميركية.