السعودية: تحذيرات من تطور الاحتيال المالي في أسواق العملات

سوق الأوراق المالية السعودي. (الإنترنت)

حذرت السلطات المالية السعودية من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، وتطور صور الاحتيال التي توقع العميل في فخ مخاطر الاستثمار المالي، وتحديدا «الفوركس»، مؤكدة أهمية أخذ الحذر والحيطة.

وقال، الأمين العام السابق للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ لجريدة «الشرق الأوسط» إن الجهات والأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الاحتيالية يستخدمون طرقا متجددة للتحايل.

ولفت حافظ إلى أن أبرزهذه الطرق، هي: «الادعاء بأنهم أحد منسوبي الجهات الحكومية ويقومون بتزويد الضحية بنماذج استثمار مزيفة ويوهمون الضحية بأن الأمر له علاقة بأرباح أو استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى الشركات، وطلبهم من الشخص الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يقطعون التواصل مع الشخص بعد الحصول على أمواله».

وأضاف: «بعض الجهات الخارجية غير المرخصة في السعودية بالادعاء بأنهم من شركة استثمارية مرخصة في المملكة؛ حيث يطلبون فتح حساب جارٍ جديد في أحد البنوك المحلية مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح ويطلبون مشاركتهم الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين؛ ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصين بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية صاحب الحساب البنكي مسؤولا أمام الجهات المختصة؛ بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك».

وأشار طلعت حافظ إلى أن المتاجرة بالعملات «الفوركس»، تعد من بين الاستثمارات عالية المخاطر كونها تتعامل مع أزواج العملات، نظرا لما تتعرض له العملات على مستوى العالم من تذبذبات وتقلبات حادة في أسعار الصرف.

وأكد حافظ أن اللجنة رصدت دعوات للاستثمار غير المرخص بإعلانات مدفوعة تقوم بها الشركات غير المرخصة عن طريق مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

وحذر طلعت حافظ من الانجراف خلف هذه الإعلانات التي يقع ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين، وأكدت أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص سيضعه تحت طائلة المسؤولية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال الإعلانات المضللة.