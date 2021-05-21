صندوق النقد يقترح خطة بـ50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد

مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

اقترح صندوق النقد الدولي الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء «كوفيد-19»، تهدف إلى تطعيم 40% في الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، خلال «قمة الصحة العالمية»، المقامة في روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: «يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحركا براغماتيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2022.

وأشار القائمون على التقرير إلى أنه بات معروفا الآن، بأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية ما لم تنته الأزمة الصحية، مؤكدين أنه من مصلحة كل الدول وضع نهاية حاسمة للوباء.

وقالت جورجييفا: «نحذر منذ مدة من التفاوت الخطير في الثروات الاقتصادية.. سيزداد الأمر سوءا مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة».

وفي أواخر أبريل، تم تطعيم أقل من 2% من سكان أفريقيا، بينما تلقى أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة وأكثر من 20% من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد»، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويمنح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم وإعادة العالم إلى مسار النمو. وشددت جورجييفا على أن الهدف هو «المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع».

ومن أجل تحقيق ذلك، أكد صندوق النقد ضرورة زيادة المساهمات في آلية كوفاكس الدولية، التي تأسست في محاولة لمنع الدول الغنية من تكديس اللقاحات علما أنها تبدو غير فعالة حتى الآن.

ويمكن للمساهمات أن تتمثل بالتبرع بالجرعات الفائضة عن الحاجة، وضمان تدفق المواد الخام واللقاحات عبر الحدود.

وأفاد صندوق النقد الدولي أن المبلغ المقدر بخمسين مليار دولار، يشمل مزيجا من مساهمات قدرها 35 مليار دولار في الأقل، إضافة إلى موارد من حكومات وغير ذلك من أشكال التمويل.