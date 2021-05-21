دعوى قضائية ضد «ماكدونالدز» بتهمة التمييز ضد السود

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 08:59 صباحا
شعار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز. (أ ف ب)

رفعت شركتان مملوكتان لرجل أعمال أميركي أسود دعوى قضائية ضد «ماكدونالدز» مؤكدتين أن المجموعة العملاقة للوجبات السريعة تمارس تمييزا ضد وسائل الإعلام التي يملكها أميركيون من أصل أفريقي.

ورُفعت الدعوى في المحكمة العليا في كاليفورنيا، وتطالب بتعويض قدره عشرة مليارات دولار. وهي جزء من حملة يقوم بها رجل الأعمال بايرون آلن، لإقناع الشركات الأميركية الكبرى بإنفاق مزيد أموال الدعاية في وسائل إعلام مملوكة للسود، وفق وكالة «فرانس برس». 

ورفعت الدعوى الشركتان اللتان يملكهما آلن «إنترتينمنت ستوديو إنك» و«ويذر غروب إل إل سي». وتنتج «آلن ميديا غروب/إنترنتينمنت ستوديو» أفلاما وتملك أكثر من 12 محطة تلفزيونية.

وتفيد الدعوى أن «ماكدونالدز» أنفقت حوالى 1.6 مليار دولار على إعلانات تلفزيونية في الولايات المتحدة في 2018، لكن لم يذهب سوى 0.31 بالمئة لوسائل إعلام يملكها سود. 

وقال آلن في بيان، إن «الأمر يتعلق بالاندماج الاقتصادي للأعمال التي يملكها أميركيون أفارقة في اقتصاد الولايات المتحدة»، وأضاف أن «ماكدونالدز تأخذ مليارات من المستهلكين الأميركيين من أصل أفريقي ولا تعيد شيئا تقريبا»، وتابع أن «أكبر عجز تجاري في أميركا هو العجز التجاري بين الشركات البيضاء في أميركا وأميركا السوداء وماكدونالدز مذنبة بمواصلة هذا التفاوت». 

وتنص الدعوى على أن «ماكدونالدز» مارست عمدا «تمييزا» ضد الشركيتين المدعيتين عبر قالب من التنميط العنصري ورفض إبرام عقود.

وقال ناطق باسم «ماكدونالدز» لجريدة «وول ستريت» إن المجموعة ستدرس الدعوى. وفي وقت سابق الخميس، أعلنت «ماكدونالدز» أنها ستضاعف أموال الإعلانات التي تدفعها لشركات الإعلام المملوكة للسود والأسبان والنساء والمجموعات الأخرى غير الممثلة بشكل كاف، في السنوات الأربع المقبلة.  وسيزداد الإنفاق للشركات التي يملكها سود من 2% إلى 5% من الأموال المخصصة للإعلانات الوطنية خلال هذه الفترة.

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