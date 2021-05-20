أسعار النفط تستقر بعد ركود استمر يومين

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ركود استمر خلال اليومين الماضيين، ما يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي، بينما أدت الموجة الثانية من الجائحة في الهند إلى مزيد من القيود على الحركة.

وارتفع خام برنت 18 سنتا أو 0.3% إلى 66.84 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3% أمس الأربعاء، وزاد النفط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6% إلى 63.73 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.3% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة 1.6 مليون برميل.