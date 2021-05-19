السعودية تستثمر مليار دولار في أفريقيا لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»

يعيش نحو ربع سكان القارة الأفريقية على 550 كيلومتراً على شريط ساحلي مطلّ على المحيط الأطلسي. (أ ف ب)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مخصصة لأفريقيا في باريس، أن بلاده ستستثمر قرابة مليار دولار لدعم «الدول النامية» في القارة في 2021 لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وتعهد المجتمع الدولي، الثلاثاء، بمساعدة أفريقيا في مجال الصحة، لكن دون التزام مالي، خلال المؤتمر الذي نظمته فرنسا وضم نحو ثلاثين من القادة الأفارقة والأوروبيين، فضلاً عن المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، وفق «فرانس برس».

منح مستقبلية

وقال الأمير محمد إن «لدى المملكة العربية السعودية مشروعات وقروضا ومنحا مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا، تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي». وأضاف في كلمة نشرتها وسائل إعلام حكومية: «لقد كان تأثير الجائحة حادا في الدول الأفريقية منخفضة الدخل، ومن المهم أن نستمر في بذل الجهود لتجاوز هذه الأزمة من خلال العمل الدولي المشترك».

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي عددا من المشروعات والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي 15 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 4 مليارات دولار.

مبادرة بـ200 مليون يورو

وقد أعلن الصندوق مبادرة بـ200 مليون يورو لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية. وفي السنوات الأخيرة، عززت دول الخليج نفوذها السياسي والاقتصادي في أفريقيا، خصوصا السعودية والإمارات وقطر.

وبقيت أفريقيا بمنأى نسبيا عن الجائحة مع تسجيل 130 ألف حالة وفاة، وفقا للأرقام الرسمية، من بين حصيلة عالمية بلغت نحو 3.4 مليون شخص. لكن القارة التي تأثرت بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، لا تملك الوسائل اللازمة لتمويل خطط تحفيز اقتصادي كبرى.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، تحتاج الدول الأفريقية إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لمكافحة الفقر وتطوير بنيتها التحتية ومواجهة تهديدات تغير المناخ والجماعات المتطرفة.