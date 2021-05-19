البنك الدولي يتعهد باستثمار ملياري دولار لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 09:20 مساء
مقر البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

تعهد البنك الدولي، الأربعاء، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة له، استثمار ملياري دولار لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في أفريقيا.

مؤسسة التمويل الدولية رائدة في دعم القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة، وقد أعلنت في بيان أصدرته في إطار القمة المنعقدة في باريس المخصصة للقارة الأفريقية أن الهدف هو «تحفيز الانتعاش الاقتصادي للقارة بعد الجائحة، واستحداث فرص العمل والأنشطة التجارية»، وفق «فرانس برس».

مصارف الملياري دولار
ضمن مجموعة البنك الدولي، تتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص في البلدان النامية. وقالت المؤسسة إنها ستستثمر مليار دولار «في تمويل مباشر جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصادات الأفريقية».

وسيخصص المليار الآخر للتجارة الدولية لأفريقيا؛ بهدف تسهيل تدفق الواردات والصادرات من السلع الأساسية، لا سيما المنتجات الغذائية والطبية. وشددت على أن «الحزمة وقدرها مليارا دولار أميركي واحد من أكبر الالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة التمويل الدولية على الإطلاق لصالح مبادرات محددة في أفريقيا».

الأزمة الاقتصادية
يأتي الإعلان في وقت تسعى القارة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أغرقتها فيها جائحة كوفيد-19، بسبب تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نوهت المؤسسة إلى أن ملايين الأفارقة سقطوا في براثن الفقر.

بقيت أفريقيا نسبيا بمنأى عن الوباء من الناحية الصحية، إذ سجلت رسميا 130 ألف وفاة فيما حصيلة الوفيات العالمية تبلغ نحو 3.4 مليون. لكن القارة التي تأثرت بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، لا تملك الوسائل لتمويل خطط تحفيز كبرى. وفق صندوق النقد الدولي، تحتاج الدول الأفريقية إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لمكافحة الفقر وتطوير بنيتها التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد «الإرهابي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كتاب جديد حول «الخطاب الديني والشأن السياسي الليبي»
ثقافة وفن
مانحون دوليون يتعهدون بتوفير 100 مليار دولار لدعم اقتصادات أفريقيا
اقتصاد
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
إعارات وانتقالات قبل إغلاق باب التسجيل في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مطالب بإجلاء حلفاء أفغان لأميركا قبل استكمال الانسحاب خوفا من انتقام «طالبان»
دولى
«لامبورجيني» تتجه نحو «كهربة» سياراتها
اقتصاد
بلينكن: تلقينا معلومات إضافية عن قصف مبنى يضم مكاتب إعلامية في غزة.. «ولا يمكنني...
دولى
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ننشر نص مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات