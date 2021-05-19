البنك الدولي يتعهد باستثمار ملياري دولار لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في أفريقيا

مقر البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

تعهد البنك الدولي، الأربعاء، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة له، استثمار ملياري دولار لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في أفريقيا.

مؤسسة التمويل الدولية رائدة في دعم القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة، وقد أعلنت في بيان أصدرته في إطار القمة المنعقدة في باريس المخصصة للقارة الأفريقية أن الهدف هو «تحفيز الانتعاش الاقتصادي للقارة بعد الجائحة، واستحداث فرص العمل والأنشطة التجارية»، وفق «فرانس برس».

مصارف الملياري دولار

ضمن مجموعة البنك الدولي، تتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص في البلدان النامية. وقالت المؤسسة إنها ستستثمر مليار دولار «في تمويل مباشر جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصادات الأفريقية».

وسيخصص المليار الآخر للتجارة الدولية لأفريقيا؛ بهدف تسهيل تدفق الواردات والصادرات من السلع الأساسية، لا سيما المنتجات الغذائية والطبية. وشددت على أن «الحزمة وقدرها مليارا دولار أميركي واحد من أكبر الالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة التمويل الدولية على الإطلاق لصالح مبادرات محددة في أفريقيا».

الأزمة الاقتصادية

يأتي الإعلان في وقت تسعى القارة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أغرقتها فيها جائحة كوفيد-19، بسبب تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نوهت المؤسسة إلى أن ملايين الأفارقة سقطوا في براثن الفقر.

بقيت أفريقيا نسبيا بمنأى عن الوباء من الناحية الصحية، إذ سجلت رسميا 130 ألف وفاة فيما حصيلة الوفيات العالمية تبلغ نحو 3.4 مليون. لكن القارة التي تأثرت بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، لا تملك الوسائل لتمويل خطط تحفيز كبرى. وفق صندوق النقد الدولي، تحتاج الدول الأفريقية إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لمكافحة الفقر وتطوير بنيتها التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد «الإرهابي».