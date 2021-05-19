هبوط حاد للعملة الرقمية الشهيرة «بيتكوين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 04:13 مساء
صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (أرشيفية، الإنترنت)

تراجعت عملة «بيتكوين» إلى ما دون 40 ألف دولار، الأربعاء، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة.

وقرابة الساعة 6.30 «ت غ» من صباح الأربعاء، سجلت العملة 39600 دولار للوحدة في بكين، بتراجع قدره أكثر من 8 بالمئة بعد ساعات قليلة عندما كانت لا تزال تبلغ 43602 دولار. وواصلت العملة تراجعها، مسجلة أقل من 35 ألف دولار، أو نحو 30%، مع منتصف النهار، وفق «فرانس برس».

وقالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة، الأربعاء، إن العملات المشفرة «ليست عملات حقيقية»، محذرة من «المضاربة» في هذا البلد الذي يستعد لإطلاق عملته الرقمية.

وتعتبر الصين أحد معاقل «بيتكوين»، أشهر العملات الرقمية، لكنها قامت بانعطافة جذرية العام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم «أنشطة إجرامية».

وكانت الدولة الآسيوية قلقة من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة على نظامها المالي وعلى الاستقرار الاجتماعي كذلك. لكنها سمحت بأنشطة تعدين الـ«بيتكوين» وامتلاك العملة الافتراضية بشكل فردي.

ضغوط على استخدام العملات الرقمية
فيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، دعت ثلاثة اتحادات مصرفية الثلاثاء الهيئات المالية إلى «عدم قبول [...] أو استخدام العملات الرقمية» كوسيلة تسديد.

وأشارت في بيان مشترك إلى أن «أسعار العملات الرقمية ارتفعت أخيرا ثم انهارت» في الخارج، بينما «ازدادت» أنشطة المضاربة.

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وأضاف الاتحاد الوطني للتمويل عبر الإنترنت، والاتحاد المصرفي الصيني واتحاد الدفع والتعويضات، هذا «يقوض بشكل خطير أمن أصول الناس ويعطل النظام الاقتصادي العالمي».

الصين تخطط لإطلاق عملة رقمية
وإذ حظرت الصين التعامل بالعملة المشفرة، إلا أنها تسرع خطواتها لإطلاق عملتها الرقمية التي سيصدرها وسيشرف عليها البنك المركزي.

ومن المرجح أن تحل العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل العملات المعدنية والأوراق النقدية لأول مرة في العام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

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