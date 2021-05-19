تراجع أسعار النفط مع تجدد المخاوف من انخفاض الطلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 03:18 مساء
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل تجدد المخاوف من انخفاض الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، بالإضافة إلى المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 1.1 % إلى 67.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وفق وكالة «رويترز».

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.2% إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2 % أمس.

وارتفاع خام «برنت» أمس إلى 70 دولارا كان مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم.

لكن هذه الآمال تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

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