مانحون دوليون يتعهدون بتوفير 100 مليار دولار لدعم اقتصادات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 10:33 صباحا
مؤتمر أفريقيا في باريس، 18 مايو 2021، (الإنترنت)

تعهد مانحون دوليون بتوفير 100 مليار دولار للمساعدة في دعم دول قارة أفريقيا اقتصاديا في خضم الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول المشاركة يمكنها توفير نحو 100 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف ماكرون أن نسبة من تلقوا لقاح فيروس كورونا بين سكان أفريقيا هي من أقل المعدلات في مختلف أنحاء العالم.، مشيرا إلى أن القارة السمراء ستحتاج في تقديره إلى 285 مليار دولار حتى العام 2025.

ودعا ماكرون زعماء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية لحضور الاجتماع الذي انعقد في قاعة «جران باليه إيفيمير»، ومن بين المشاركين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وذكرت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جيورجيفا أن النمو والاستقرار في أفريقيا يعني النمو والاستقرار في أوروبا.

وتابعت: علينا أن نعود إلى التنمية القوية التي حققتها أفريقيا قبل كورونا، مشيرة إلى أن هذا يعني عملا استثنائيا للصندوق.

 

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