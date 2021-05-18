«لامبورجيني» تتجه نحو «كهربة» سياراتها

شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية «لامبورجيني». (الإنترنت)

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية «لامبورجيني»، الثلاثاء، «خريطة طريق نحو كهربة» طرازاتها وهي خطة طموحة تتضمن استثمار أكثر من 1.5 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وتطلق «لامبورجيني» في العام 2023 أول نموذج هجين لها، و«بحلول نهاية العام 2024، ستكون كل السيارات كهربائية بالكامل»، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان، مضيفة: «أول سيارة لامبورجيني كهربائية بالكامل» من المتوقع أن تطلق «في النصف الثاني من العقد»، بحسب «فرانس برس».

خطة التحول

وقال رئيسها التنفيذي ستيفان وينكلمان: «خطة لامبورجيني لتحويل سياراتها إلى كهربائية هي تغيير أصبح ضروريا في السياق الذي تطور بشكل جذري والذي نريد أن نساهم فيه من خلال الاستمرار في تقليل التأثير على البيئة عبر مشاريع ملموسة». وأضاف أن «خطة التحول» هذه الممولة بـ«أكبر استثمار في تاريخ لامبورجيني ستقودنا إلى مستقبل أكثر استدامة».

وتلتزم الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% اعتبارا من بداية العام 2025، في موقع إنتاجها في سانتاغاتا بولونييزي في شمال إيطاليا وضمان «استدامة توريد سلاسل الإنتاج». وتمكنت «لامبورجيني» من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إذ سجّلت في العام 2020 «ثاني أفضل عام في التاريخ» من حيث المبيعات إلى جانب تحقيق ربحية «قياسية».

وباعت الشركة الإيطالية التابعة لمجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة، 7430 سيارة حول العالم، وهي ثاني أفضل نتيجة للعلامة التجارية بعد الرقم القياسي البالغ 8205 سيارة الذي سجّلته في العام 2019.