«لامبورجيني» تتجه نحو «كهربة» سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 08:49 مساء
شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية «لامبورجيني». (الإنترنت)

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية «لامبورجيني»، الثلاثاء، «خريطة طريق نحو كهربة» طرازاتها وهي خطة طموحة تتضمن استثمار أكثر من 1.5 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وتطلق «لامبورجيني» في العام 2023 أول نموذج هجين لها، و«بحلول نهاية العام 2024، ستكون كل السيارات كهربائية بالكامل»، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان، مضيفة: «أول سيارة لامبورجيني كهربائية بالكامل» من المتوقع أن تطلق «في النصف الثاني من العقد»، بحسب «فرانس برس».

خطة التحول
وقال رئيسها التنفيذي ستيفان وينكلمان: «خطة لامبورجيني لتحويل سياراتها إلى كهربائية هي تغيير أصبح ضروريا في السياق الذي تطور بشكل جذري والذي نريد أن نساهم فيه من خلال الاستمرار في تقليل التأثير على البيئة عبر مشاريع ملموسة». وأضاف أن «خطة التحول» هذه الممولة بـ«أكبر استثمار في تاريخ لامبورجيني ستقودنا إلى مستقبل أكثر استدامة».

وتلتزم الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% اعتبارا من بداية العام 2025، في موقع إنتاجها في سانتاغاتا بولونييزي في شمال إيطاليا وضمان «استدامة توريد سلاسل الإنتاج». وتمكنت «لامبورجيني» من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إذ سجّلت في العام 2020 «ثاني أفضل عام في التاريخ» من حيث المبيعات إلى جانب تحقيق ربحية «قياسية».

وباعت الشركة الإيطالية التابعة لمجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة، 7430 سيارة حول العالم، وهي ثاني أفضل نتيجة للعلامة التجارية بعد الرقم القياسي البالغ 8205 سيارة الذي سجّلته في العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
عسكري تركي متقاعد يدعو إردوغان لتوقيع اتفاق بحري مع فلسطين على غرار مذكرة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
مصائب برشلونة لا تتوقف ويوجه ضربة إلى منتخب ألمانيا
رياضة عالمية
صحيفة تكشف سر استقالة بيل غيتس من «مايكروسوفت»
علوم وتكنولوجيا
ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات تضم 12 دولة و«أفريكوم»
ليبيا
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «مرسيدس مايباخ إس كلاس»؟