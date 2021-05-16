هل يحل إحراق الغاز الطبيعي مشكلة استهلاك عملة «بتكوين» المفرط للطاقة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 05:47 مساء
تأثير متنوع لعملة بتكوين الإلكترونية (أرشيفية: إنترنت)

مع ارتفاع أسعار البتكوين في الآونة الأخيرة، قفزت إلى الواجهة مسألة الأثر البيئي للعملات المشفرة ومستويات الطاقة الهائلة اللازمة لصنعها.
وفي الولايات المتحدة، يقول أصحاب مبادرات إنهم وجدوا حلا بديلا يقوم على إحراق الغاز الطبيعي. وفق وكالة «فرانس برس».

ويقول سيرغي غيراسموفيتش الذي يرأس «إي زي بلوكتشاين»: «أظن أن هذه السوق هائلة». 

وتشغل هذه المؤسسة ستة مراكز بيانات تعمل بفضل مصدر الطاقة هذا في ولايتي يوتا ونيو مكسيكو الأميركيتين، إضافة إلى كندا.

وتقيم شركات عدة مماثلة حظائر لها في مناطق أميركية مختلفة. 

وفي الداخل، وضعت منشآت كبرى للمعلوماتية تعمل بالغاز الطبيعي الذي يحرق في العادة في الهواء الطلق.

ويرتكز صنع عملة البتكوين المشفرة على كتل عمليات مشفرة وموثقة تتراكم الواحدة تلو الأخرى.

وتنتج هذه الكتل بواسطة أجهزة كمبيوتر خارقة تحل مسائل حسابية يزداد تعقيدها مع ارتفاع قيمة العملة، ما يزيد صعوبة إنتاجها.

ويعتمد إنتاج البتكوين أو التداول بها على عمليات تعدين تتولاها شركات أو أفراد، ويتقاضى هؤلاء في مقابل هذه العمليات مبالغ بالعملات الرقمية أيضا ما يشجعهم على إنتاجها عند زيادة قيمتها، الأمر الذي يستهلك كميات طاقة هائلة.

وتعتبر الشركات المشاركة في عمليات التعدين بالاعتماد على إحراق الغاز الطبيعي، أن وضع منشآت المعلوماتية التابعة لهم قرب مصدر الطاقة هذا يمثل أهمية كبيرة لهم، سواء على الصعيد البيئي أو المالي.

أرقام قياسية 
ويستقطب تعدين البتكوين اهتماما متعاظما في ظل الارتفاع الكبير في قيمته خلال الأشهر الأخيرة، على غرار سائر العملات المشفرة مثل الإيثيريوم.

ويراوح سعر العملة الافتراضية حاليا ما قيمته 50 ألف دولار للبتكوين الواحد بعدما بلغ مستويات تاريخية وتجاوز حاجز الـ60 ألف دولار أخيرا.

غير أن أصواتا كثيرة تعلو رفضا للاستخدام المفرط للطاقة في عمليات تعدين العملات المشفرة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في الأهداف البيئية لدول عدة خصوصا الصين.

إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر
ويعتبر مؤشر كامبريدج بتكوين إلكتريسيتي كونسامبشن إندكس (مؤشر كامبريدج لاستهلاك بتكوين الكهربائي) حاليا أن استهلاك البتكوين للطاقة الكهربائية على أساس سنوي بلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 149 تيراوات في الساعة، ما يناهز إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

هذه الإحصاءات دفعت رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، الأربعاء، إلى إعلان توقف شركته للسيارات الكهربائية عن اعتماد البتكوين وسيلة للدفع بعد أسابيع قليلة على إعلان قبول المدفوعات بهذه العملة الافتراضية نهاية مارس الماضي. 

وتكمن ميزة الغاز الطبيعي في هذا السباق المحموم على الطاقة لتعدين البتكوين، في أن هذه المادة الأولية تُحرق في كل الحالات إذا لم يعمد منتجو الطاقة إلى معالجتها، وهو ما يحصل حاليا في أحيان كثيرة نظرا إلى انخفاض سعر الغاز والصعوبات في إقامة شبكات أنابيب لنقله.

هدر للطاقة
ورغم كونه يهدر في كل الحالات في حال عدم استخدامه، فإن أثر إحراق الغاز الطبيعي على البيئة لا يُستهان به البتة.

وتؤدي تقنية إحراق الغاز إلى إزالة جزء كبير من غازات الدفيئة الموجودة في الغاز الطبيعي.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن كميات الغاز الطبيعي التي أحرقت في العالم خلال  2019 والبالغة 150 مليار متر مكعب أدت إلى انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون توازي تلك التي أنتجتها إيطاليا في العام نفسه.

ويقول مسؤول التحليل في شركة بي تي يو أناليتيكس، المشرفة على قطاعي النفط والغاز توني سكوت إن إحراق الغاز الطبيعي يتيح إيجاد قيمة اقتصادية لكنه لا يمكّن بالضرورة من إجراء تغيير عميق في نوع انبعاثات الطاقة.

مقترح يحل المشكلة
ويوضح مات لوستروه أحد مؤسسي غيغا إنرجي سوليوشنز في تكساس، وهي من الشركات الناشطة في هذه السوق، أن المشغلين لا يكسبون شيئا مع الغاز الطبيعي الموجود لديهم، نقترح عليهم التخلص منه مع إعطائه قيمة مضافة.

وتنعكس هذه العملية إيجابا على كل الأطراف المعنية. ففيما يظهر مؤشر كامبريدج بتكوين إلكتريسيتي كونسامبشن إندكس، أن معدل الكلفة العالمية للطاقة الكهربائية المستخدمة في تعدين البتكوين يبلغ 5 سنتات للكيلو واط في الساعة، يؤكد لوستروه أن الغاز الطبيعي يمكنه خفض هذا المستوى إلى أقل من 2 سنت.

وتشكل كلفة الطاقة عاملا رئيسيا في تعدين البتكوين، إذ يبحث العاملون في التعدين باستمرار عن الوسيلة الأقل كلفة للعمل من أجل رفع أرباحهم إلى المستوى الأقصى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس «منزعج» من تدمير غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضم مكاتب إعلامية
عربى
«ليست حربا بل إبادة».. مظاهرات في دول عربية وأوروبية ضد التصعيد الإسرائيلي
عربى
هالاند أهم من ميسي في برشلونة.. ومساعٍ لتدبير 154 مليون إسترليني رغم أزمة ...
رياضة عالمية
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا
منوعات
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟
أناقة وجمال
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منصة رقمية خاصة بمنحة الزوجة والأولاد
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى