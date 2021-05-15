مادورو يشترط استرداد الأموال المحتجزة والسيطرة على شركة النفط للتفاوض مع المعارضة

محطة توزيع محروقات تابعة لشركة سيتغو في ميشيغن في أبريل 2020، (ا ف ب)

ربط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، مشاركته في مفاوضات جديدة مع زعيم المعارضة خوان غوايدو، باسترداد الأموال المحتجزة في الخارج والسيطرة على شركة النفط العامة «سيتغو».

وقال الرئيس، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، «عليهم الإفصاح عن جميع الموارد التي منحتها لهم الحكومة الأميركية للتآمر، وإعادة جميع الحسابات المصرفية وشركة سيتغو (شركة البتروكيمائيات) ومونومير إلى مؤسسات الدولة».

واقترح غوايدو، الذي تعترف به 58 دولة بينها الولايات المتحدة رئيسا موقتا للبلاد، اقترح الثلاثاء على السلطة التفاوض لرفع العقوبات المفروضة على كاراكاس مقابل «جدول زمني لانتخابات حرة ونزيهة»، داعيا إلى «اتفاق للخلاص الوطني».

وتعترف واشنطن بغوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد، وسلمت معسكره في العام 2019 إدارة سيتغو، الفرع الأميركي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وتعتبر مادورو غير شرعي بسبب «مخالفات انتخابية».

وبعد شهور من رفضه احتمال استئناف المحادثات، أعلن مادورو أنه مستعد للتباحث «في المكان والصيغة التي يريدونها»، دون الإشارة إلى الانتخابات الرئاسية الجديدة المقترحة.

كما طالب الرئيس «هذه المعارضة المتطرفة بالتخلي عن مسار الانقلابات، والتدخل والدعوة لغزو البلاد والاعتراف بالسلطات الشرعية» لفنزويلا.

وقامت النرويج بوساطة بين الحكومة والمعارضة خلال مفاوضات 2019، التي توقفت بعد تشديد العقوبات الأميركية.

يأتي ذلك فيما بدأ القضاء الفنزويلي، الجمعة، إجراءات مصادرة المقر الرئيسي لجريدة «إل ناسيونال» المنتقدة للحكومة من أجل تسديد تعويض يبلغ 13 مليون دولار بعدما دانتها محكمة في كاراكاس في أبريل بتسببها بـ«ضرر معنوي خطير» بحق ديوسدادو كابيلو، النائب والمسؤول الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم.

ورفع ديوسدادو كابيلو شكوى ضد «إل ناسيونال» بتهمة التشهير العام 2015، بعد إعادة نشر الجريدة تقريرا من جريدة «أ ب ث» الإسبانية جاء فيه أنه على صلة بتجارة المخدرات.

وكتب مدير الجريدة، ميغيل هنريكي أوتيرو، في تغريدة: «في هذه الأثناء، دخل قاضٍ محاط بالحرس الوطني إلى مبنى إل ناسيونال لمصادرة كل شيء».

وقال كابيلو، من جهته، على تويتر «(...) بدأت عملية دفع التعويض». وتوقفت جريدة إل ناسيونال الرمزية التي أنشأها العام 1943 الكاتب الفنزويلي ميغيل أوتيرو سيلفا، عن إصدار نسخة ورقية في ديسمبر 2018، بعد 75 عاما من ولادتها، بينها عقدان من المعارضة لحكومتي هوغو تشافيز (1999-2013) وخلفه نيكولاس مادورو.

وتتهم حكومة مادورو الصحافة، بأنها تخدم مؤامرات المعارضة بهدف إسقاطها.