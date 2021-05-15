الرئيس الأرجنتيني يريد اتفاقا عاجلا مع صندوق النقد لحل أزمة الديون

صورة نشرتها الرئاسة الأرجنتينية للرئيس ألبرتو فرنانديز في 26 يونيو 2020. (فرانس برس)