أسعار النفط تتراجع بعد التعافي من الهجوم الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 12:28 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

 تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال جلسة تعاملات اليوم الخميس، لتكبح بذلك جماح سلسلة من المكاسب التي استمرت لمدة أربعة أيام بعد أن بدأت شركة «كولونيال بايب لاين» عملية استئناف خدماتها على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة بعد إغلاق استمر ستة أيام نتيجة هجوم سيبراني لفيروس الفدية.

ويتابع التجار كذلك ارتفاعًا مستمرًا في حالات كوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال روبي فريزر، مدير الأبحاث والتحليلات العالمية في شركة شنايدر إلكتريك: «على الرغم من النقص الكبير والزيادات الكبيرة في أسعار الوقود بالتجزئة في الولايات المتحدة، يجب أن يكون التأثير قصير المدى، مع تلاشي أي مخاطر طويلة الأجل عند استئناف التدفقات».

وفي تعاملات جلسة اليوم، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بمقدار 1.77 دولار، أو ما نسبته 2.7%، ليصل إلى 64.31 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وتراجع خام برنت لشهر يوليو بمقدار 1.69 دولار، أو ما نسبته 2.4٪، ليصل إلى 67.63 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

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