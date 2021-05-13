صعود تاريخي لأسعار الغاز الطبيعي في آسيا و أوروبا خلال الربع الأول

منصة لاستخراج الغاز الطبيعي في البحر، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة عن استمرار صعود أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الأوروبية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الأسعار وصلت إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف شهر يناير الماضي، واعتبرته أعلى مستوى يصل له مؤشر « «TTF هو المرجع الرئيسي لتجارة الغاز الطبيعي في منطقة شمال غرب أوروبا.

شح المعروض في السوق الأوروبية

وأرجعت زيادة الأسعار في السوق الأوروبية إلى شح المعروض من شحنات الغاز الطبيعي المسال التي اتجهت إلى السوق الآسيوية.

لكن الأسعار تراجعت خلال شهر فبراير إلى حدود 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واستقرت عند هذا المستوى خلال شهر مارس، وهي أعلى بمعدل الضعف عن الشهر المماثل من العام الماضي 2020.

وفي السوق الآسيوية، قالت الدراسة إن «أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية كانت على موعد مع ارتفاعات تاريخية لم تشهدها طيلة سنوات مضت»، إذ قفزت الأسعار الفورية (اليومية) في سوق شمال شرق آسيا إلى قرابة 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاعات تاريخية في السوق الآسيوية

أشارت الدراسة إلى أن عددا من العقود وصل السعر فيها إلى نحو 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرجعة هذا الصعود الحاد في الأسعار إلى عوامل منها، انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء في تلك المنطقة، وتوقف بعض محطات الغاز في مراكز التصدير القريبة وأبرزها أستراليا، الأمر الذي أدى إلى شح في الإمدادات بين دول المنطقة.

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وحسب الدراسة، أدت هذه العوامل إلى اتجاه المستوردين الآسيويين إلى شراء المزيد من شحنات الغاز الأميركية، الأمر الذي ساهم أيضا في حدوث اضطرابات في سوق نقل الغاز بسبب تزاحم الناقلات في قناة بنما.

ومع دخول شهر فبراير بدأت ذروة الأسعار التاريخية في التراجع، لتستقر في مارس الماضي عند 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتحافظ السوق الآسيوية على أفضليته السعرية مقارنة بالسوق الأوروبية، حسب مؤشر «TTF».

أعلى سعر شهري في أميركا الشمالية منذ 2014

وفي أميركا الشمالية، بلغ المتوسط الشهري لأسعار الغاز الطبيعي نحو 2.71 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال يناير الماضي، مقابل نحو 2.59 دولار في ديسمبر 2020.

غير أن الأسعار اليومية شهدت قفزة هائلة مع دخول شهر فبراير، لتصل إلى 5.35 دولار، وهو أعلى سعر شهري منذ العام 2014، وذلك بسبب موجة من البرد الشديد تسببت في تعطيل التدفقات في خطوط أنابيب الغاز، بالتزامن مع تنامي الطلب لأغراض التدفئة.

وكذلك تسبب سوء الأحوال الجوية في إغلاق مصاف نفطية كبيرة في تكساس، وعطلت العمليات في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 5 ملايين مشترك في ولايات أميركية من بينها تكساس ونيويورك.