4 مليارات دولار خسائر محتملة للكونغو الديمقراطية بسبب رجل أعمال إسرائيلي

موقع تعدين في كاموا كاكولا قرب كولويزي في الكونغو الديموقراطية، 26 أبريل 2018. (أ ف ب)

قدر ائتلاف منظمات غير حكومية في تقرير صدر، الأربعاء، أن جمهورية الكونغو الديموقراطية يمكن أن تخسر نحو 4 مليارات دولار؛ بسبب عقود تعدين ونفط مشكوك فيها مع رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر.

وقال ائتلاف «الكونغو ليست للبيع» المناهض للفساد إن «تحليل البيانات المالية العامة يُظهر أنه بين عامي 2003 و2021، خسرت جمهورية الكونغو الديموقراطية 1.95 مليار دولار من العائدات»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه «إذا لم يتم فعل شيء لوقف هذا النزيف، فقد تفلت 1.76 مليار دولار إضافية من الضرائب من خزائن الدولة بين عامي 2021 و2039»، وتابع أن البلاد «يمكن أن تُحرم من 3.71 مليار دولار على الأقل نتيجة هذه العقود المشكوك فيها» التي أبرمت مع دان غيرتلر، الشخصية البارزة في قطاع المناجم الكونغولي.

ويعمل رجل الأعمال الإسرائيلي كوسيط في أكبر العقود في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاما، وقد كان مقربا من الرئيس السابق جوزيف كابيلا (في السلطة بين 2001 و2019).

خسائر قد تصل إلى 4 مليارات دولار بسبب غيرتلر

وقال الناطق باسم ائتلاف المنظمات جان كلود مبوتو خلال مؤتمر صحفي: «لماذا نتحدث دائما عن دان غيرتلر؟ لأنه لم يتم فعل شيء وتستمر الأموال في التدفق، الخسائر يمكن أن تبلغ 4 مليارات على الأقل، لم يكلف أي وسيط الجمهورية إلى هذا الحد».

وورد اسم غيرتلر في «وثائق بنما» العام 2016، وتطوله مزاعم فساد منذ أعوام ينفيها باستمرار. وأدلى رجل الأعمال بكلمة عامة في نوفمبر، نوه فيها باستثماراته من أجل «مصلحة» الكونغوليين التي حققت لهم «عوائد».

وقال تحالف «الكونغو ليست للبيع» إنه في العام 2013، نشرت مؤسسة «أفريكا بروغريس بانل» التي أسسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان تقريرا كشف لأول مرة عن مبالغ فلكية حرمت منها جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ بسبب التعامل مع الشركات غير المقيمة التابعة لدان غيرتلر.

وأضاف أن التقرير يوضح «الاتفاقات مع غيرتلر بشأن خمسة امتيازات عالية القيمة للنحاس والكوبالت حرمت جمهورية الكونغو الديموقراطية من 1,36 مليار دولار»، وتابع أن «التحليل المالي الذي صدر اليوم يُحدِث الحسابات التي أجراها فريق أفريكا بروغريس بانل قبل ثماني سنوات. وبفضل المعلومات الجديدة يظهر أن الخسائر التي تكبدتها جمهورية الكونغو الديموقراطية ازدادت في السنوات الأخيرة».

وأعلنت الولايات المتحدة في مارس إعادة فرض عقوبات على الملياردير قررتها وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر 2017 وخففها الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض.

واتهمته واشنطن بأنه تسبب في خسارة جمهورية الكونغو الديموقراطية «1.36 مليار دولار من عائدات الضرائب» في العقد السابق.

وشدد مبوتو أن الرئيس الكونغولي الحالي فيليكس تشيسكيدي «لم يتخذ بعد أي إجراءات للتحقيق في معاملات التعدين الخاصة بغيرتلر»، في حين أن البلاد «في أمس الحاجة إلى هذه الأموال لإعادة بناء اقتصادها وانتشال شعبها من الفقر».