الذعر ينتشر في صفوف سائقي السيارات الأميركيين في ظل نقص الوقود

سواق سيارات ينتظرون دورهم لملء خزانات وقود سياراتهم في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية. (أ ف ب)

استمر الذعر في الانتشار الأربعاء بين سائقي السيارات الباحثين عن الوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ستة أيام من إغلاق خط أنابيب الوقود الرئيسي في الولايات المتحدة نتيجة قرصنة إلكترونية.

وأعلنت نحو 10 ولايات من فلوريدا إلى فيرجينيا حال الطوارئ، ما أثار الذعر بين المستهلكين الذين تدفقوا على محطات الوقود بعضهم يحمل أوعية في يديه، بحسب «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن «يفعل كل ما في وسعه لتخفيف التأثير على الأميركيين وحياتهم اليومية». من جهته، قال وزير النقل بيت بوتيدجيج «نحن على دراية بالقلق السائد وتحركنا على الفور».

شاحنات نقل مشتقات النفط

للتخفيف من حدة الاضطرابات، سمحت السلطات الأميركية اعتبارا من مساء الأحد لسائقي شاحنات نقل مشتقات النفط بالعمل لفترة أطول. في فلوريدا، نفد الوقود في 73% من المحطات في بينساكولا، وفق الخبير باتريك دي هان من الموقع المتخصص في مراقبة أسعار الوقود «غاز بادي».

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ونفد الوقود من 6 على كل 10 محطات في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، وبدأ البنزين يتحول إلى بضاعة نادرة في ولاية فرجينيا وحتى في واشنطن العاصمة حيث خلت 8% من المحطات منه، وفق المصدر نفسه.

وعلق رئيس شركة «ليبو أويل أسوشيتس» للاستشارات آندي ليبو، قائلا «ها نحن بعد ستة أيام من إغلاق خط كولونيال بايبلاين وإعلان حال الطوارئ، يسود تصور أن النقص خطير ويجب أن نذهب للتزود بالوقود». وأضاف المحلل أن «النتيجة هي أن الطلب على الوقود أعلى بمرتين أو ثلاث مرات من المعتاد، ما يفاقم الوضع».

الهجوم الإلكتروني

ينقل خط كولونيال بايبلاين 45% من البنزين والديزل والكيروسين الأميركي من مصافي التكرير في خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقد وقع ضحية اختراق إلكتروني مساء الجمعة أجبره على إغلاق نظامه. وفقا للشرطة الفدرالية، نفذت مجموعة «دارك سايد» الإجرامية الهجوم الإلكتروني الذي استخدم برنامج فدية.

وأعادت الشركة تدريجيا فتح خطوط ثانوية تعمل يدويا ولكن شبكتها الرئيسية لا تزال مغلقة، وفق بيان لها نشرته مساء الثلاثاء. وقدّر ليبو أن «الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن». وخط كولونيال بايبلاين ليس الوحيد الذي يزود شرق الولايات المتحدة بالوقود، لكنه الأهم.

وتتوقف شبكة شركة بلانتايشن بايبلاين المنافسة لها التي تنقل أيضا المنتجات المكررة إلى الساحل الشرقي، في بالتيمور وتبلغ طاقتها حوالي ثلث قدرة كولونيال بايبلاين. وأفادت جمعية السيارات «تريبل اي» أن متوسط سعر غالون البنزين (3,79 لترا) في المحطات قارب 3 دولارات لأول مرة منذ نوفمبر 2014.