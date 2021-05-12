ارتفاع كبير للأسعار في الولايات المتحدة خلال أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 05:48 مساء
أسعار السلع زادت في أميركا خلال أبريل الماضي مقارنة بأبريل 2020 ( أرشيفية: إنترنت)

ارتفعت أسعار الاستهلاك في أبريل الماضي بمعدل سنوي في الولايات المتحدة، مسجلة أسرع وتيرة منذ 2008 بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات جراء صعوبات ضمان الإمدادات في العالم.

تسارع التضخم على 12 شهرًا بشكل كبير بنسبة 4.2% مقارنة بشهر أبريل 2020 في مقابل 2.6% في مارس وفق مؤشر «سي بي آي»، الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء.

ويرجع هذا التسارع في الارتفاع إلى المقارنة مع الأسعار قبل عام عندما كان سعر النفط خصوصًا انهار بسبب الجائحة.

 وبمعدل شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8%،  أي أعلى بكثير من نسبة 0.2% التي كان يتوقعها محللون.

وخلافًا للأشهر الماضية لم يؤدِ ارتفاع أسعار الوقود إلى هذه الزيادة، بل أسعار السلع والخدمات.

واستمرت أسعار السيارات المستعملة بالارتفاع مسجلة أعلى زيادة مقارنة بشهر مارس منذ بدء جمع هذه البيانات في العام 1953. ويشكل ذلك ثلث الارتفاع بمعدل شهري.

وزادت أيضًا أسعار غرف الفنادق وبطاقات السفر بالطائرة ونشاطات الترفيه والتأمين على السيارات والأاث على ما أوضحت وزارة العمل.

ونتيجة لذلك ومع استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، بلغ التضخم الكامن 0.9% على شهر ما يشكل أكبر ارتفاع منذ أبريل 1982.

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