إسبانيا تتوقع استقبال 45 مليون سائح في 2021

سياح في شرفة كاتدرائية بالما دي مايوركا الاسبانية 6مايو 202 ( فرانس برس)

تتوقع إسبانيا استقبال نحو 45 مليون سائح أجنبي خلال العام 2021، أي أكثر بقليل من نصف عدد الاشخاص الذين زاروا البلاد في 2019 قبل تفشي جائحة كورونا، حسب ما أعلنت وزيرة السياحة الاربعاء.

وأبلغت الوزيرة رييس ماروتو الصحفيين أنه توقع حذر لكنه واقعي أن يكون بوسعنا استعادة نصف الزوار الأجانب الذين استقبلناهم في 2019.

ثاني مقصد عالمي

وتعد إسبانيا ثاني أكبر مقصد عالمي للسياح بعد فرنسا، إذ استقبلت 83,5 مليون سائح أجنبي في 2019، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وأكّدت الوزيرة أن إسبانيا مستعدة لإعادة فتح ابوابها للعالم قريبا جدا، وذلك في فاعلية لإطلاق الحملة الترويجية لموسم الصيف والموجه أساسا للزوار الأوروبيين خصوصا البريطانيين الذي تشكل بلادهم منذ فترة طويلة أهم مصدر للسياح في البلاد. وتستهدف الحملة أيضا السياح الألمان والفرنسيين.

وتابعت: «أننا نطور أدوات ستسمح بالسفر الآمن»، في إشارة للشهادة الصحية الأوروبية لمن تلقوا اللقاحات والمفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو.

وأوضحت أنه مع تحديث الاتحاد الأوروبي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري من خارج التكتل في 20 مايو الجاري، سيكون بوسع إسبانيا على الأرجح استقبال السياح البريطانيين مجددا.

وستسمح بريطانيا باستئناف السفر الدولي من 17 مايو الجاري بعد أشهر من حظر معظم السفر الخارجي.

لكن إسبانيا ليست حاليا على «القائمة الخضراء» للوجهات الآمنة، ما يعني أن السياح البريطانيين العائدين من رحلات إلى إسبانيا سيتوجب عليهم عزل أنفسهم لعشرة أيام وإجراء اختباري كوفيد-19.

مباحثات بين مدريد ولندن

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، إن مدريد تجري مباحثات مع لندن لوضع مناطق محددة في إسبانيا مثل جزر الكناري وفالنسيا؛ حيث معدل الإصابات منخفض كنظيره في بريطانيا على القائمة الخضراء.

وقالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: «إذا نظرت بريطانيا بمنظور إقليمي ستكتشف أن هناك العديد من الأماكن الآمنة للسفر إليها في إسبانيا».

في 2020، تراجع عدد السياح الأجانب بنحو 77 % مقارنة بالعام الذي سبقه، إلى ما دون 19 مليون سائح، وذلك على خلفية القيود المرتبطة بالجائحة التي تسببت في انهيار قطاع السياحة والضيافة.ويشكل قطاع السياحة نحو 12% من الناتج الإجمالي لإسبانيا و13 % من العمالة.