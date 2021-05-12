الدول العربية تستحوذ على 29.9% من صادرات الغاز الطبيعي في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 01:35 مساء
منصة لاستخراج الغاز الطبيعي في البحر، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت دراسة حديثة لمنظمة  الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الدول العربية حافظت على 29.9% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي عالميا في الربع الأول من العام الجاري.

ووصفت الدراسة أداء صادرات الدول العربية خلال الربع الأول بأنه «استثنائي بامتياز»، وذلك بفضل تحقيق أعلى نمو معدل للصادرات على أساس ربع سنوي منذ عدة سنوات (10.7%)، إذ بلغ 29.9 مليون طن، مقابل 27 مليون طن خلال الربع الأول من العام 2020. 

وأوضحت دراسة «أوابك» أن هذا النمو خلال الربع الأول قد تحقق نتيجة تنامي صادرات كل من قطر والجزائر ومصر، مع استمرار تشغيل محطات الإسالة في كل من الإمارات وسلطنة عمان بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن صادرات الدول العربية مجتمعة استحوذت على حصة سوقية عالمية نستبها 31%.

اقرأ أيضا: رغم الجائحة.. تجارة الغاز المسال عالميا تنمو إلى 360.3 مليون طن في 2020

وحسب الدراسة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» فإن الدول العربية حافظت على حصة سوقية نسبتها 29.7% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا في العام 2020، رغم التداعيات السلبية التي عصفت بأسواق الغاز الطيعي بسبب انتشار فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: برشلونة يرفض صدارة الدوري الإسباني.. ويسقط في تعادل مثير ضد ليفانتي
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
انهيار برج سكني من 13 طابقا في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية
دولى
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المقروض في خطوات بسيطة