الدول العربية تستحوذ على 29.9% من صادرات الغاز الطبيعي في الربع الأول

منصة لاستخراج الغاز الطبيعي في البحر، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت دراسة حديثة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الدول العربية حافظت على 29.9% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي عالميا في الربع الأول من العام الجاري.

ووصفت الدراسة أداء صادرات الدول العربية خلال الربع الأول بأنه «استثنائي بامتياز»، وذلك بفضل تحقيق أعلى نمو معدل للصادرات على أساس ربع سنوي منذ عدة سنوات (10.7%)، إذ بلغ 29.9 مليون طن، مقابل 27 مليون طن خلال الربع الأول من العام 2020.

وأوضحت دراسة «أوابك» أن هذا النمو خلال الربع الأول قد تحقق نتيجة تنامي صادرات كل من قطر والجزائر ومصر، مع استمرار تشغيل محطات الإسالة في كل من الإمارات وسلطنة عمان بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن صادرات الدول العربية مجتمعة استحوذت على حصة سوقية عالمية نستبها 31%.

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وحسب الدراسة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» فإن الدول العربية حافظت على حصة سوقية نسبتها 29.7% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا في العام 2020، رغم التداعيات السلبية التي عصفت بأسواق الغاز الطيعي بسبب انتشار فيروس «كورونا».