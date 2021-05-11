نيوزيلندا تستأنف الرحلات الجوية مع أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 10:45 صباحا
أفراد عائلات قادمون من نيوزيلندا يلتقون بأقاربهم لدى وصولهم إلى سيدني في أستراليا، 19 أبريل 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصحية النيوزيلندية استئناف الرحلات الجوية دون الخضوع للحجر الصحي إلى سيدني، معتبرة الوضع الوبائي «تحت السيطرة» الآن في ولاية نيو ساوث ويلز.

وتم تعليق الرحلات الجوية، الخميس، بعد رصد إصابتين بـ«كوفيد-19» في سيدني. وهذا التعليق هو الثالث منذ إطلاق «فقاعة» سفر بين نيوزيلندا وأستراليا في 18 أبريل، بعد 400 يوم تقريبا من إغلاق حدودهما الدولية بسبب الوباء، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت وزارة الصحة في بيان: «يرى مسؤولو الصحة العامة في نيوزيلندا أن الخطر من (القادمين) من نيو ساوث ويلز إلى نيوزيلندا لا يزال ضعيفا»، وأضافت: «لا يوجد أي دليل يشير إلى وجود انتقال كبير (للفيروس) غير قابل للكشف عنه بين السكان».

وأقرت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز «عدم التمكن» من تحديد كيفية حدوث الإصابات الأخيرة وذلك رغم التحقيقات المكثفة.

تشكل فقاعة السفر بين البلدين المجاورين اللذين لا يسجلان سوى إصابات قليلة جدا بفيروس «كورونا» خطوة مهمة على طريق تعافي قطاع السياحة في العالم، الذي تضرر بشدة من الجائحة، وفق الوكالة الفرنسية.

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