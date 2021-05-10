ارتفاع النفط بعد هجوم إلكتروني في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 03:20 مساء
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار الخام اليوم الاثنين بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط أنابيب هامة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة وسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية النفطية فيها.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 68.85 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 1.5% الأسبوع الماضي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.8% إلى 65.41 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وفي إشارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل عن كثب مع «كولونيال بايبلاين» لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات الفنية يوم الجمعة، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.

وقال آندرو ليبو رئيس «ليبو أويل أسوسيتس» لوكالة «رويترز»: «الفكرة الرئيسية هي أن الأشرار بارعون جدا في إيجاد طرق جديدة لاختراق البنية التحتية... لم تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها التصدي لجميع الطرق المختلفة التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من خلالها الضرر بالمنظومة».

وتوقع «غولدمان ساكس»  أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل وأن يبلغ غرب تكساس الوسيط 77 دولارا للبرميل في غضون ستة أشهر.

وقال محللو «غولدمان» في مذكرة: «نرى عجزا في سوق النفط العالمية يبلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا وسيزيد بشكل كبير عن هذا.. لا نزال نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية هذا العام».

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