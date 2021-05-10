أول حمولة قمرية تجارية تدفع بعملة «دوج كوين» المشفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 09:45 صباحا
قاعدة «سبايس إكس» الخاصة في بوكا تشيكا قرب براونسفيل في ولاية تكساس، 28 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

ستطلق شركة «سبايس إكس» قمرا اصطناعيا في الربع الأول من العام المقبل، في مهمة مدفوعة بالكامل بواسطة عملة «دوج كوين» المشفرة، حسب شركة «جيومتريك إنرجي كوربوريشن» الكندية التي ستدير المشروع.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس الأحد، أن القمر الاصطناعي المسمى «دوج-1»، سيطلق بواسطة صاروخ «فالكون-9» تابع لـ«سبايس إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن القمر الاصطناعي المكعب الشكل، الذي يزن 40 كيلوغراما، يهدف إلى الحصول على «معلومات فضائية قمرية باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات يحملها».

وشرحت «جيومتريك إنرجي كوربوريشن» أنها ستكون «أول حمولة قمرية تجارية في التاريخ تدفع بالكامل باستخدام (دوج كوين)»، من دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وقال نائب رئيس المبيعات التجارية في «سبايس إكس» توم أوشينيرو أن المهمة ستثبت إمكان اعتماد العملات المشفرة خارج مدار الأرض، و«سترسي أسس التجارة بين الكواكب».

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