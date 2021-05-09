بعد تعرضها لهجوم.. «كولونيال بايبلاين» تسعى لتشغيل إمدادات الوقود في أميركا

أحد خطوط نقل منتجات الوقود التابعة لشركة كولونيال بايبلاين الأميركية ( أرشيفية: إننرنت)

أعلنت مجموعة كولونيال بايبلاين لتشغيل خطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة، أنها تسعى لاستئناف نقل المنتجات المكررة بعد توقف كل عملياتها منذ الجمعة على أثر هجوم إلكتروني.

وقالت المجموعة التي تنقل البنزين والديزل عبر خطوط أنابيب يتجاوز طولها 8800 كلم عبر الولايات المتحدة «في الوقت الحالي هدفنا الرئيسي هو إصلاح خدماتنا بأمان وكفاءة للعودة إلى العمل الطبيعي». وفق ما نقلته السبت، وكالة «فرانس برس».

أ كبر مشغل لخطوط منتجات الوقود في أميركا

وتعد كولونيال بايبلاين، أكبر مشغل لخطوط أنابيب المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وتنقل أكثر من 380 مليون لتر من زيت الوقود يوميا إلى شمال شرق البلاد. وهي تنقل نحو 45% من الوقود المستهلك في الساحل الشرقي الأميركي.

أضافت المجموعة في بيان «شركة كولونيال بايبلاين علمت في السابع من مايو أنها ضحية هجوم متعلق بالأمن المعلوماتي».

وتابع البيان: «أوقفنا تشغيل بعض أنظمتنا كإجراء احترازي لاحتواء التهديد ما أدى إلى توقف مؤقت لكل عمليات خطوط الأنابيب وأثر على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا».

وتشغل كولونيال بايبلاين شبكة من خطوط الأنابيب ممتدة من المصافي على ساحل خليج المكسيك حول هيوستن في ولاية تكساس، إلى منطقة نيويورك في شمال شرق الولايات المتحدة.

الاستعانة بشركة أمن ألكتروني

وقالت المجموعة إنها استعانت بشركة رائدة للأمن الإلكتروني لحل المشكلة وفتحت تحقيقًا في طبيعة الحادث وحجمه.

وأوضحت أن الحادث يتعلق ببرنامج «رانسوم وير»، رمز يستغل الثغرات الأمنية لتشفير أنظمة الكمبيوتر والمطالبة بفدية لفتحها.

وقال ايريك غولدشتاين نائب مدير وكالة أمن البنية التحتية والأمن الإلكتروني، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس: «نشجع كل منظمة على اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن الإلكتروني للحد من خطر تعرضها لمثل هذه التهديدات». كانت الشركة أعلنت الجمعة تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت، إثر تعرضها لهجوم سيبراني.

وأكدت الشركة، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الذي تم رصده أسفر بشكل مؤقت عن تعليق جميع عملياتها المتعلقة بخطوط الأنابيب وأثر على بعض نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وأوضحت أنها اضطرت إلى إيقاف بعض نظمها الإلكترونية، كإجراء احترازي يهدف إلى احتواء التهديد.