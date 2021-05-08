أفضل أداء أسبوعي للذهب منذ نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 11:10 صباحا
مشغولات وسبائك ذهبية. (الإنترنت)

قفز الذهب أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له عالميا منذ نوفمبر، بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر، وفق شبكة «سي إن بي سي» عربية.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9%، ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فقط في أبريل، وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولار للأونصة.

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