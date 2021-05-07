ارتفاع كبير في واردات الصين في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 09:28 صباحا
عامل في مصنع لتوربينات الرياح في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو في شرق الصين، 2 مارس 2021. (أ ف ب)

شهدت الصين ارتفاعا بلغت نسبته 43.1% في وارداتها في أبريل الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء «كوفيد-19»، حسب أرقام رسمية.

ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011. فقبل عام، سجلت الواردات انخفاضا نسبته 4%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» آراءهم توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 بالمئة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مارس، ارتفعت واردات الصين بنسبة 38.1% على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.

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من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32.3% على مدى عام الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1%.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17.2% مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار فيروس «كورونا».

مع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية اعتبارا من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي.

أما الفائض التجاري للصين فقد بلغ في أبريل إلى 42.85 مليار دولار (35.5 مليار يورو). وكان يبلغ قبل شهر واحد 13.8 مليار دولار (11.6 مليار يورو).

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