أسعار النفط تهبط مع مخاوف تباطؤ الطلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 09:55 مساء
موظف في شركة أرامكو السعودية في جدة، 24 نوفمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

 انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، الخميس، مع زيادة الإصابات بالموجة الثالثة من كورونا في عدة دول حول العالم ورغم الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأميركية.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنحو 1.3% أو 87 سنتا مسجلا 68.09 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز»، وهبط سعر عقد خام «نايمكس» الأميركي تسليم يونيو بنسبة 1.4% أو 92 سنتا؛ ليسجل 64.71 دولار للبرميل.

وتضررت أسعار النفط من الصعود القياسي المستمر في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الهند وأميركا الجنوبية، ما يثير القلق بشأن تعافي الطلب على النفط. ويرى محللون أن تباطؤ ارتفاع النفط وفشل اختراق «برنت» لحاجز 70 دولارا للبرميل يلمح إلى استمرار القلق حيال الطلب العالمي لا سيما بسبب تفاقم أزمة انتشار «كورونا» في الهند.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى «ديلي إف.إكس» في سنغافورة: «يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأميركي». وأضافت: «توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن تراجع الطلب من الهند واليابان». موضحة: «موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط».

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.

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