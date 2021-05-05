إيطاليا تأمل في عائدات بـ11.2 مليار يورو حال عودة السياح الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 11:38 صباحا
مدينة فارينا على ضفة بحيرة كومو، 19 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة أن عائدات استئناف السياحة للأجانب في عطلة فصل الصيف إلى إيطاليا تبلغ قيمتها 11.2 مليار يورو؛ كواردات لـ«القطاع الثالث» في مجال نفقات الإقامة، والطعام، والنقل، والترفيه، والتسوق والهدايا التذكارية.

والدراسة أجراها اتحاد الزراعيين الإيطاليين «كولديريتي» لبيانات بنك إيطاليا في إشارة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول أهمية استئناف السياحة في أوروبا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وحسب الاتحاد، فإن إيطاليا تعتمد بشكل «كبير» على الخارج في مجال تدفق السياح مع أكثر من 23.3 مليون مسافر أجنبي، اضطروا الصيف الماضي إلى التخلي عن القدوم إلى إيطاليا؛ بسبب قيود السفر والمخاوف من انتشار العدوى.

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وقال: «الأمر يتعلق بفراغ ثقيل في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، لم يتم تعويضه للأسف من خلال تحول العطلة الوطنية للإيطاليين إلى مناطق داخل البلاد»، وأوضح أن عودة الأجانب لتمضية الإجازة في إيطاليا «أمر استراتيجي» للضيافة السياحية في الوجهات الأكثر شعبية؛ لأن الزائرين من الدول الأجنبية يتمتعون تقليديا بقدرة إنفاق عالية.

وأشار الاتحاد إلى استفادة المدن الفنية، التي تعد الوجهات التاريخية للسياحة من الخارج، وكذلك أكثر من 24 ألف مزرعة وطنية؛ حيث يمثل الأجانب في بعض المناطق أكثر من نصف الضيوف.

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