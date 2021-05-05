«نيسان» تبيع كامل حصتها في «دايملر» مقابل 1.4 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 11:10 صباحا
شعار شركة نيسان. (أ ف ب)

أعلنت «نيسان»، الأربعاء، بيع كامل حصتها البالغة نسبتها 1.54% في مجموعة «دايملر» العملاقة للسيارات لقاء مبلغ قدره 1.15 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، بعدما قامت شريكتها الفرنسية «رينو» بخطوة مشابهة.

وتحاول شركة صناعة السيارات اليابانية معاودة تحقيق أرباح والتعافي من الأضرار التي لحقت بسمعتها بعد مغادرة رئيسها السابق كارلوس غصن. ومن شأن الخطوة الأخيرة أن تسمح لـ«نيسان» بـ«تعزيز تنافسيتها التجارية بما يشمل القيام باستثمارات باتجاه الكهربة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت الشركة أن تعاونها الصناعي مع «دايملر» لن يتغير، مضيفة أن «المجموعتين تواصلان التعاون في مجالات عدة».

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وأعلنت «رينو» في مارس بيع كامل حصتها في «دايملر» بعدما سجلت شركة صناعة السيارات خسارة قياسية في 2020، على خلفية الوباء.

وحدثت «نيسان» توقعاتها للعام بأكمله، إذ توقعت خسارة صافية بقيمة 530 مليار ين (4.8 مليار دولار) للعام المالي بأكمله حتى مارس، وهو مبلغ أقل بقليل من التقديرات السابقة.

ومن المقرر أن تعلن «نيسان»، التي حافظت على شراكتها مع «رينو» و«ميتسوبيشي»، نتائجها السنوية الأسبوع المقبل.

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